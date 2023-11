Disagi per il vento forte anche nel Vco

Continuano i disagi provocati dal forte vento anche sulla sponda piemontese del verbano. I Vigili del Fuoco di Verbania questa notte sono intervenuti in Comune di Calasca Castiglione per quattro piante cadute sulla sede stradale tra la Località Val Bianca e Calasca Dentro. Non si sono registrati danni a persone. La strada provinciale è rimasta interrotta per circa un’ora mentre la squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Macugnaga provvedeva al taglio, alla rimozione degli alberi ed alla pulizia della sede stradale.