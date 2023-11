Disagi sulla linea ferroviaria Malpensa- Milano per una persona investita a Rescaldina

Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Saronno e Busto Arsizio Nord per una persona rimasta investita da un treno. Si tratterebbe di un uomo di 40 anni che, nell’incidente accaduto intorno alle 14 all’altezza di Rescaldina, ha perso la vita.

Il violento impatto ha visto il coinvolgimento del treno delle 14 diretto da Malpensa a Milano Centrale. I pendolari in queste ore stanno registrando disagi: per consentire gli accertamenti del caso, sono stati soppressi diversi treni. La linea è stata interrotta in entrambe le direzioni.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Legnano che stanno mettendo in sicurezza l’area interessata e la Polfer di Milano che sta svolgendo gli accertamenti del caso. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di un uomo di origine nigeriana. Il corpo è stato trascinato per circa 400 metri.