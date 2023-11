Distrugge il semaforo a Brebbia e scappa, trovato dalla Polizia locale

Danneggia nella svolta a sinistra un semaforo e poi scappa, ma il camionista responsabile dei danni è stato rintracciato dopo pochi giorni dalla Polizia Locale di Brebbia. Gli agenti della Polizia Locale di Brebbia, coordinati dal Comandante Andrea Zacà, a seguito di attente indagini sono riusciti ad identificare e sanzionare l’autore del danno: un cittadino della provincia di Varese.

Il fatto è accaduto lo scorso 25 ottobre, intorno alle 13, quando alcuni automobilisti hanno chiamato il Comando di Polizia Locale di Brebbia dopo che un autocarro è andato a sbattere contro la lanterna semaforica in via Roma. Sul posto è quindi intervenuta la Polizia Locale con i Vigili del Fuoco.

Attraverso le testimonianze raccolte e al lavoro di analisi delle immagini raccolte dall’impianto di videosorveglianza della zona, gli agenti, dopo numerosi sforzi, sono riusciti in questi giorni a cavallo tra ottobre e novembre a risalire al responsabile. Gli agenti una volta giunti in corrispondenza dell’attività lavorativa del camionista, hanno trovato l’autocarro parcheggiato, con segni riconducibili all’incidente. L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando che non si era accorto di quanto accaduto. Oltre a risarcire il danno, ora il camionista dovrà pagare una sanzione per la violazione delle norme al Codice della Strada per fuga dopo incidente con soli danni a cose, senza revisione del veicolo, e per non aver denunciato il sinistro alle autorità.