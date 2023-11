Diversità e inclusione, due temi che stanno bene in azienda: a Glocal tre storie emblematiche

Diversity & Inclusion sono due temi di giustizia sociale centrali dell’età contemporanea. I due termini sono entrati anche nel gergo aziendale, e gli sforzi delle società per garantirli attraverso progetti legati all’integrazione e alla valorizzazione della diversità diventano anche casi di narrazione giornalistica.

Nell’incontro che si terrà nell’ambito di Festival Glocal in Salone Estense, sabato 11 novembre dalle 9 alle 11, organizzato in collaborazione con Confindustria Varese, verranno raccontate alcune storie esemplari: come quella di Monica Biggio, Responsabile Diversity & Inclusion e Comunicazione Interna di BTicino, che a fine 2021 ha dato avvio al network aziendale Bticino Rainbow per il coinvolgimento attivo dei dipendenti nell’inclusione positiva LGBTQ+.

Con lei ci sarà Camilla Buttà, Responsabile Sostenibilità, D&I e Comunicazione di Vector Spa, azienda di Castellanza che si occupa del trasporto internazionale di merci. La sua azienda, che impiega circa 140 persone, è riconosciuta a livello nazionale per il suo impegno nella inclusione e diversità, nominata più volte come Woman Value company e azienda inclusiva per le politiche LGBTQI+, nonché per il suo impegno in ambito di Sostenibilità a 360°.

Sarà di grande interesse anche il racconto di Daniele Regolo D&I Ambassador del Gruppo OpenJobMetis. Disabile uditivo fin dalla primissima infanzia, Regolo ha fondato nel 2013 Jobmetoo, la prima piattaforma online dedicata esclusivamente alla ricerca e selezione di lavoro per persone con disabilità. Nel 2020 Jobmetoo è stata acquisita da Openjobmetis SpA, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa italiana. Il ruolo di Daniele Regolo, che ha preso forma a partire dalla disabilità, si è evoluto verso la “Diversity&Inclusion” a tutto tondo nell’ambito di Seltis Hub, il polo innovativo di Openjobmetis che porta con sé le risposte alle priorità delle aziende: innovazione, sostenibilità, inclusione. Dal luglio 2023 è stato quindi nominato D&I Ambassador per tutto il Gruppo Openjobmetis con un’estensione del campo di azione anche alla popolazione aziendale.

Insieme a loro dialogherà Davide Cionfrini Responsabile Area Comunicazione e Immagine di Confindustria Varese, che presenterà il progetto di Confindustria Varese People, che ha lo scopo di promuovere il welfare in azienda.

L’incontro sarà moderato da Silvia Giovannini, Social media manager di Confindustria Varese.

La scheda del panel