Domenica al “Franco Ossola” per il Varese nel ricordo di Martino Colombo e Luca Alfano

Domenica 26 novembre, in occasione della gara interna contro il Derthona, il Città di Varese vuole ricordare Martino Colombo e Luca Alfano.

«Martino – si legge nella nota del club -, che giocava con la maglia del Varese, è scomparso il 10 novembre di dieci anni fa in un tragico incidente. Luca, da sempre grande tifoso biancorosso, ha lottato come un vero guerriero contro una terribile malattia che proprio pochi giorni fa ce lo ha portato via. Una forza e una tenacia che saranno sempre da esempio per i nostri giocatori».

Per l’occasione i piccoli biancorossi accompagneranno le due squadre all’ingresso in campo e nell’intervallo giocheranno a calcio in attesa della ripresa della partita. E’ previsto anche un momento di ricordo per Martino – a cui è dedicato uno dei campetti in sintetico dello stadio – e Luca prima dell’inizio della partita.