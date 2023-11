Donna Fenice IV. 364 giorni + 1 di orgoglio femminile (e non solo)

Un appuntamento per dire BASTA alla violenza sulle donne. Attraverso racconti, canzoni, arti visive, teatro e dialogo, verrà presentato uno spaccato della condizione femminile nel 2023 e con essa di tutto ciò che quotidianamente viene racchiuso nell’ombra della violenza

Sabato 25 novembre alle ore 17 nella Sala Consiliare di Via Arnoldo De Mohr a Malnate, la Pro Loco di Malnate ha in programma un appuntamento per dire BASTA alla violenza sulle donne.

DONNA FENICE IV

346 giorni + 1 di orgoglio femminile (e non solo)

Riconoscere e denunciare gli abusi ogni giorno, ma soprattutto sondare le dinamiche per imparare e combatterli.

Attraverso racconti, canzoni, arti visive, teatro e dialogo, vi presentiamo uno spaccato della condizione femminile nel 2023 e con essa di tutto ciò che quotidianamente viene racchiuso nell’ombra della violenza.

Parteciperanno Roberta Barbatelli, Andy Fernanda Scillitani, Roberto Capellaro (Cuori InVersi), Vania Gatto e Lucia Busnelli (L’anima delle mamme) e Fabio Galotti.

Presentazione e direzione artistica a cura di Barbara Cavazzana.