Donna Oggi di Tradate invita tutti al flash mob “Ombrellini rossi” e alla marcia luminosa contro la violenza

L’associazione Donna Oggi di Tradate ha scelto il centro commerciale “Le Fornaci” – che oggi, dopo la riqualificazione avviata si chiama Centradate Retail Park – per portare un messaggio importante al maggior numero di persone in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Per questo. venerdì 24 novembre alle 11 l’associazione ha organizzato alle Fornaci un flash mob dal titolo “Ombrellini rossi” e ha coinvolto lo stesso centro commerciale per una campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

«Sono in programma giornate ricche di iniziative, eventi e confronti – spiegano gli organizzatori – Aspettiamo tutti il 24 novembre per il flash mob e poi, camminando tra i negozi, si vedranno in molte vetrine delle scarpette rosse, perché anche i commercianti hanno deciso di partecipare e lanciare un messaggio importante per dire no alla violenza sulle donne».

All’iniziativa partecipano anche studenti dell’Istituto Montale di Tradate.

Sabato 25 novembre l’associazione, insieme al Comune, promuove una “camminata luminosa” che partirà alle 17 da piazza Unità d’Italia ad Abbiate Guazzone e attraverserà tutta la città per arrivare attorno alle 18,15 davanti al Municipio di Tradate, che per l’occasione verrà illuminato di rosso. Il suono di un violino accompagnerà un momento commemorativo per ricordare tutte le donne vittime di violenza