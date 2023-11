Dopo Gallarate, i Musaico in concerto al Teatro di Varese e al Sociale di Busto

Gli appassionati di musica gospel hanno avuto il privilegio di scoprire l’eccezionale talento dell’orchestra Musaico nel recente evento “Christmas Joy” organizzato da Solevoci presso il Teatro Condominio di Gallarate. Ma ora giovani musicisti di Musaico raddoppiano con nuovi concerti a Varese e a Busto Arsizio.

A Gallarate questa giovanissima formazione, guidata dal violoncellista varesino Tommaso Losito, classe 2002, ha accompagnato il Greensleeves Gospel Choir, incantando il pubblico con la sua interpretazione unica e coinvolgente. E la loro avventura musicale continua, con una prossima esibizione in programma per giovedì 30 novembre al Teatro di Varese per Fondazione Piatti e per giovedi 21 dicembre al Teatro Sociale di Busto.

Ma chi sono veramente i giovani musicisti di Musaico? Questo gruppo di talentuosi artisti di varese e dintorni, noto per la sua straordinaria flessibilità, si adatta a ogni tipo di situazione musicale. Ciò che li distingue è la capacità di mantenere l’armonia degli strumenti ad arco, intrecciandoli con strumenti e generi musicali insoliti. Formazioni da due o più strumentisti che suonano dal jazz al gospel, dal blues al rock, Musaico rompe le barriere tradizionali, creando un’esperienza sonora unica che affascina e sorprende. Tommaso Losito, guida il gruppo attraverso un viaggio musicale senza precedenti. La sua visione artistica, insieme alla versatilità dei membri di Musaico, ha come risultato una sinergia straordinaria e un’atmosfera sonora che va al di là delle aspettative. Non perdete l’opportunità di vivere un’esperienza musicale unica con Musaico.