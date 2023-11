Droga in macchina e una serra con 17 piante di marijuana a casa: agli arresti 40enne di Somma Lombardo

A casa aveva barattoli con diversi tipi di stupefacenti e una serra domestica per la coltivazione di marijuana con diciassette piante, per questo un 40enne di Somma Lombardo è finito agli arresti per il reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Tutto è cominciato da un controllo su strada effettuato dai militari della stazione carabinieri di Albizzate nel territorio di Besnate, al confine con Arsago Seprio. Al momento del controllo l’uomo aveva dato adito a sospetti e per questo i carabinieri hanno preferito procedere ad un controllo più accurato, rinvenendo quasi 13 grammi di marijuana.

Per questo i militari hanno deciso di estendere il controllo anche presso l’abitazione del fermato e una volta a casa, a Somma Lombardo, hanno avuto la conferma dei loro sospetti. durante la perquisizione sono state trovate 17 piante di marijuana, coltivate in una parte dell’abitazione trasformata in una vera e propria serra completa di impianto di ventilazione, riscaldamento ed illuminazione. Tutto il necessario quindi per permettere alle piante di arrivare alla giusta maturazione e raggiungere l’idoneo principio attivo.

Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti anche 150 grammi di marijuana e 15 grammi di hashish. Per il giovane a quel punto sono scattate inevitabilmente le manette per il reato di coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato.