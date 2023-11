E’ morta la ragazza rapita dall’ex fidanzato, il corpo di Giulia Cecchettin ritrovato vicino al lago di Barcis

E’ finita come tanti temevano la disperata ricerca di Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni scomparsa dopo essere uscita nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre con l’ex fidanzato Filippo Turetta.

Questa mattina il corpo di Giulia è stato ritrovato nella zona del lago di Barcis, in provincia di Pordenone, abbandonato in un piazzale di sosta per roulotte e camper. Nel piazzale, secondo quanto si apprende, anche un’auto come quella di Filippo Turetta.

Le speranze di ritrovare in vita la giovane, che avrebbe dovuto laurearsi giovedì scorso, si erano affievolite dopo la visione del filmato della videosorveglianza che mostrava la giovane aggredita dall’ex fidanzato e poi caricata in auto e portata via.