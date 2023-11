È morto l’ex calciatore del Varese Peppino Orlando, allenatore di Antonio Cassano nelle giovanili del Bari

È morto lunedì 20 novembre l’ex calciatore e allenatore Giuseppe Orlando, meglio conosciuto come Peppino. Nato a Bari nel 1938, ha giocato per anni da attaccante, vestendo la maglia del Varese nella stagione 1961-1962, in Serie C.

Nel corso della carriera ha vestito le maglie – tra le altre – di Torino, Vigevano, Spal, Venezia, Triestina e Spezia. Una volta appesi gli scarpini al chiodo ha allenato per anni nei settori giovanili, in particolare a Brindisi e a Bari, dove ha cresciuto anche Antonio Cassano.

Il funerale sarà mercoledì 22 novembre alle ore 14.30 nella chiesa della Beata Vergine del Rosario

di Castiglione Olona.