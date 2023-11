E’ tutto in inglese il musical Hamlet al Teatro Palkettostage di Busto

Lo spettacolo, in lingua originale inglese, andrà in scena il 14 e il 15 novembre 2023, alle 21

Il Teatro Palkettostage presenta, per la stagione 2023/2024, il musical Hamlet, un libero adattamento dall’opera di William Shakespeare. Lo spettacolo, in lingua originale inglese, andrà in scena il 14 e il 15 novembre 2023, alle 21.

Il musical, diretto da Daryl Branch e Riccardo Vanetta, trasporta la tragedia del principe danese in un contesto contemporaneo, in cui si mescolano elementi gotici, rock e tecnologici.

Gli attori, sei giovani performer, interpretano dal vivo le canzoni originali, accompagnati da effetti di luci e video che creano un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. I costumi, gli accessori e i gioielli riflettono lo stile e il ruolo sociale dei personaggi, mentre la scenografia ricrea gli ambienti del castello di Elsinore.

L’obiettivo del musical è di avvicinare il pubblico studentesco al capolavoro shakespeariano, facendo emergere le emozioni e i conflitti dei protagonisti. Al termine della rappresentazione, infatti, ci sarà un dibattito tra attori e studenti, rigorosamente in inglese, per approfondire i temi e le sfide dell’opera.

Il musical Hamlet fa parte del cartellone “Il teatro, cibo per l’anima”, che propone spettacoli di vario genere, capaci di nutrire i sentimenti più diversi. Per informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito del Teatro Palkettostage o contattare la segreteria al numero 02-123456.