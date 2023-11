È varesino l’urologo di Rocco Siffredi e salirà sul palco per una serata di cabaret a Gallarate

Un buon medico deve saper curare con la scienza, ma anche con lo spirito. Alcuni si servono dell’empatia, ovvero capire chi si ha di fronte e riuscire trasformare in un’occasione per farcela anche un momento difficile. L’arte di vivere applicata alla cura. Magari proprio con una battuta. È quello che di sicuro sa fare Danilo Centrella, sindaco di Cocquio Trevisago che di mestiere è medico urologo: partito dall’Insubria, è oggi responsabile di unità complessa in Piemonte e tra i suoi pazienti annovera la star dell’hard Rocco Siffredi.

Un personaggio, insomma. La novità è che Centrella sarà ospite di un “late night show“ al Caffè Teatro d Gallarate ospite di Massimo Contati, comico e illusionista milanese.

Una serata di cabaret fra parole e musica dove di sicuro le battute si sprecheranno ma durante la quale il dottor Centrella di sicuro saprà raccontare con l’arte dell’ironia il suo posto nel mondo. Ad affiancare il medico divenuto famoso sarà la cantante Cristina Valenti. Sul palco saliranno anche altri ospiti nel corso dello spettacolo in programma per giovedì 23 novembre con inizio show alle 22. Si parlerà di calcio, salute, attualità e molto altro.