Ecco da dove sono nati i controlli nei locali di Gallarate

Dopo lo scoppio della polemica sui controlli ai dehors dei locali in centro città, l’amministrazione comunale di Gallarate interviene con una nota ufficiale per chiarire le ragioni e le modalità delle verifiche, legate anche alla sicurezza stradale. I controlli vengono infatti inseriti anche nelle verifiche legae alla «circolazione veicolare all’interno della zona a traffico limitato».

Qui di seguito il comunicato completo:

Nel corso delle ultime settimane il Comando di Polizia Locale ha dato corso ad una serie di controlli volti a verificare la regolarità delle occupazioni suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, che hanno richiesto di estendere gli spazi di vendita e somministrazione, anche a seguito della segnalazione di episodi legati alla sicurezza all’interno di questi spazi. Ampliamenti che durante il periodo della pandemia sono stati regolamentati con maglie più larghe, al fine di semplificare le procedure ed incrementare le superfici commerciali all’aperto di bar e ristoranti.

Le continue proroghe alle deroghe introdotte in epoca “covid” hanno determinato, in particolare nel centro cittadino, una diversa distribuzione di tavolini e dehors, che hanno ridisegnato la “mappa” del suolo pubblico concesso alle attività produttive. Se da un lato i dehors per molti esercenti sono divenuti insostituibili poiché rappresentano una fonte di reddito importante, non mancano le lamentele di cittadini ed altri operatori commerciali che sollecitano le amministrazioni comunali ad eseguire stringenti controlli sul rispetto delle superfici concesse e l’ottemperanza ad altre necessarie prescrizioni.

In considerazione del quadro sopra descritto (e di possibili future proroghe alle deroghe Covid) la Polizia Locale, nell’ambito di mirati controlli volti ad un monitoraggio complessivo della circolazione veicolare all’interno della zona a traffico limitato ( accessi, soste, lavori ed occupazioni su strada), ha eseguito una serie di sopralluoghi con l’obiettivo di “fotografare” la situazione e scongiurare criticità riscontrate in altre realtà, a causa dell’indiscriminata circolazione di veicoli ed alla irregolare occupazione del suolo pubblico.

I risultati dei controlli hanno evidenziato un generale rispetto delle prescrizioni; tuttavia, non sono mancate le sanzioni per accessi non autorizzati, superamento dei tempi massimi della sosta e per l’inosservanza di alcuni adempimenti riportati negli atti di concessione rilasciati dal Comune agli esercenti.

Tra questi ultimi la mancata segnalazione dell’ingombro rappresentato dal dehors mediante catenelle bianco rosse o pannelli delineatori; la zona a traffico limitato è area ove si ha il transito di veicoli, pertanto, la prescrizione codicistica imposta ai concessionari, di ben delimitare le parti di strada occupate con arredi e pedane, risponde all’esigenza di sicurezza di tutti gli utenti.