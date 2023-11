EconomixLab 2023: al Maga di Gallarate il futuro digitale delle imprese locali

“Il dado è tratto. Ma ora cosa ne facciamo?”. È questo il “provocatorio” titolo di EconomixLab, la seconda edizione di un’iniziativa promossa dal quotidiano varesino La Prealpina e da PwC.

Due tavole rotonde, rivolte agli imprenditori del territorio con l’obiettivo di approfondire temi economici di attualità, che si terranno il 7 novembre, al Museo Maga di Gallarate, a partire dalle 17.

EconomixLab rappresenta un laboratorio di spunti e percorsi che aggrega attori e realtà di valore del territorio, offrendo un’apprezzata piattaforma per lo sviluppo di cooperazioni locali. L’evento rappresenta un momento per favorire contatti e condividere best practices nelle sfere politica, economica e culturale, che possono poi essere riutilizzate nel futuro.

Al centro del dibattito di questa edizione ci sarà la gestione dei dati e delle informazioni, compreso il loro straordinario potenziale. Le aziende sono chiamate a comprendere come le moderne soluzioni di intelligenza artificiale siano ormai accessibili anche alle piccole e medie imprese locali.

Un aspetto di particolare rilevanza sarà il concetto di “data therapy.” I dati, raccolti come le varie parti di una storia, possono generare una moltitudine di percorsi informativi, rappresentando un vero tesoro per le aziende. Le presentazioni e i dibattiti si concentreranno anche sui confini del dato e sul futuro che ci aspetta.

Le moderne soluzioni di intelligenza artificiale, inoltre, stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende operano, offrendo nuove prospettive e soluzioni innovative per una vasta gamma di settori.

«Se lo scorso anno EconomixLab era stato un’occasione per fare il punto su realtà industriali al passo con i tempi, quest’anno l’appuntamento promosso da La Prealpina e da PwC andrà molto oltre, cercando di capire come utilizzare la marea di dati che la rivoluzione tecnologica sta producendo ma anche come rapportarsi con l’Intelligenza artificiale e con i robot che nelle fabbriche collaborano con le persone. Temi che vanno oltre l’ambito economico, aprendo scenari che potrebbero definire una nuova etica», spiega il direttore de “La Prealpina” Silvestro Pascarella.

IL PROGRAMMA

Dopo i saluti istituzionali con il video del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, i lavori saranno articolati in due tavole rotonde: la prima, dal titolo “Imprese e data therapy: la rivoluzione si fa anche con i pixel e gli algoritmi”, sarà introdotta da Rosalba Reggio e da Roberto Spotti con l’obiettivo di offrire una panoramica sullo stato di digitalizzazione delle imprese del territorio. A questo primo incontro parteciperanno Roberto Spotti (PwC), Ricardo Comerio (Comerio Ercole), Francesco Pinto (Yamamay) e Jean Susanna (Tim).

A introdurre la seconda tavola rotonda dal titolo “Il futuro che ci aspetta: industria digitale, ambiti di sviluppo e confini del dato”, insieme a Rosalba Reggio, ci sarà RoBee, il robot umanoide sviluppato da Oversonic. Sono previsti gli interventi di Michele Grazioli (Vedrai), Francesca Condorelli (Archygram), Mauro Napoli (PwC) e Paolo Denti (Oversonic).

A chiudere i lavori sarà lo stesso RoBee: il robot inviterà i presenti a partecipare a un rinfresco durante il quale sarà a disposizione, insieme ai suoi ideatori, per rispondere a qualsiasi tipo di domanda. «Quello di EconomixLab è un percorso che non si concluderà con l’evento di martedì 7 novembre -chiude il direttore Pascarella -: l’obiettivo di Prealpina e del partner PwC è quello di organizzare un appuntamento che diventi un punto di riferimento per il territorio, che aiuti chi ci abita e lavora a capire cosa sta cambiando e come governare questi cambiamenti. La terza edizione è già fissata al prossimo anno».

Il programma completo e tutte le informazioni sull’iniziativa sul sito EconomixLab

(Qui per iscriversi e seguire l’evento in streaming)