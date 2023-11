“Ed io, avrò cura di te”. A Casciago una performance per dire no alla violenza sulle donne

Una performance per dire no alla violenza sulle donne. Il cortile di Villa Valerio a Casciago per una mattina si è trasformata nel palcoscenico per un evento ricco di significato. Protagonisti i ragazzi e le ragazze delle scuole medie, insieme agli alunni delle elementari e dei bambini degli asili di Casciago e Morosolo.

Le note della poesia in musica di Franco Battiato, “La Cura”, ha fatto da sottofondo all’iniziativa preparata grazie all’impegno della professoressa Eleonora Gritti e alla disponibilità degli alunni e delle alunne, che si sono messi in gioco per questo momento. Ogni classe ha scelto una strofa della canzone e insieme tutti hanno riflettuto sul senso del prendersi cura e su gesti concreti di attenzione reciproca.

Gli striscioni appesi alle pareti del cortile sono stati preparati dagli alunni della scuola media Villa Valerio. I maschi in cerchio hanno atteso l’ingresso delle femmine, ognuna con un simbolo sul viso e con un cartello: i segni e le scritte negative sono stati cancellati con un fazzoletto, un modo per rappresentare fisicamente il “prendersi cura” cantato da Battiato, un auspicio perché si riescano ad evitare toni accesi, brutte parole, gesti violenti.

I ragazzi, prima di uscire, insieme ai loro insegnanti si sono preparati all’incontro con le compagne, riflettendo sull’importanza del prendersi cura gli uni degli altri. Gli utenti dell’Associazione Millepiedi Onlus, che hanno partecipato attivamente alla performance, hanno poi donato a tutti i presenti un braccialetto fatto a mano in cui sarà intrecciato un filo rosso, motivo conduttore della performance: cucire rapporti, riparare, metterci attenzione, prendersi cura, appunto.

Con alunni, insegnanti e ospiti del Millepiedi hanno partecipato anche il sindaco di Casciago Mirko Reto e l’assessore Caterina Cantoreggi. Al loro fianco anche la ex dirigente scolstica dell’Istituto Comprensivo Campo dei Fiori di Comerio Claudia Brochetta.