Educare alla libertà senza cadere nella Rete. Incontro all’Ite Tosi con Adriana Battaglia

Come educare alla libertà senza cadere nella Rete? La dirigenza dell’Ite Tosi di Busto Arsizio e il team orientamento hanno il piacere di invitare gli interessati all’appuntamento che si terrà questa sera, 9 novembre, alle ore 20.15 presso nell’Aula Magna dell’istituto, all’incontro che sarà un momento di confronto e formazione rivolto ai genitori.

Di come educare ed educarci oggi, districandosi nella “giungla” del web, parleremo con Adriana Battaglia, non solo una delle massime autorità sul tema di bullismo e cyberbullismo, ma anche donna di scuola e di grande empatia. Da sempre famiglia e scuola hanno a cuore, seppur con ruoli diversi, l’educazione dei ragazzi e condividono la preoccupazione di aiutarli a navigare in quel mare sconfinato che è la Rete, di cui spesso non si conoscono i confini e, spesso, i pericoli.

Particolarmente difficile, inoltre, risulta stare al passo con i molteplici social sui quali gli adolescenti trascorrono parecchio del loro tempo. Ecco perché conoscere è importantissimo per evitare di incorrere in trappole o pericoli insidiosi e di ritrovarsi invischiati in meccanismi contorti, difficili da sbrogliare.

Un incontro da non perdere, dunque, per rafforzare ulteriormente quella relazione educativa tra scuola e famiglia che mira alla felicità dei nostri ragazzi, spesso soli e in balia della rete come unica compagna di viaggio.

Qui il link per l’iscrizione, fino ad esaurimento posti.