Entra nel vivo l’ultimo progetto PNRR del Comune di Varese: pubblicato il bando per Villa Baragiola

È stato pubblicato il bando a evidenza pubblica per i lavori di riqualificazione di Villa Baragiola nel quartiere di Masnago a Varese. È l’ultima opera degli interventi progettati dal Comune di Varese con i fondi del Piano di Ripresa e Resilienza nazionale, il celebre PNRR.

PRIMA FASE CON PROCEDURA RISTRETTA ENTRO IL 21 NOVEMBRE

In questa prima fase, le aziende dovranno presentare entro il 21 novembre una candidatura formale, corredata da alcune informazioni di carattere generale per identificarne la solidità economica, l’affidabilità e la legalità. Da quella data si aprirà una fase di verifica che porterà alla creazione di una graduatoria di 10 concorrenti che verranno invitati a presentare la proposta tecnica ed economica in modo che si arrivi all’aggiudicazione dei lavori entro fine anno. I tempi stretti sono dettati dal PNRR che impone di completare il cantiere entro il 31 marzo 2026.

IL PROGETTO SARA’ PRESENTATO AI RESIDENTI DI MASNAGO

Ma cosa si prevede per questa antica e prestigiosa proprietà? Il Sindaco Davide Galimberti e gli assessori Andrea Civati ai Lavori Pubblici, Enzo Laforgia alla Cultura e Roberto Molinari ai Servizi Sociali hanno anticipato le linee guida che saranno poi spiegate in un incontro pubblico alla cittadinanza.

MASNAGO A VOCAZIONE CULTURALE

La vocazione di Villa Baragiola sarà soprattutto culturale, nel rispetto della fisionomia del quartiere, caratterizzata dal Castello di Masnago e dalla presenza del Liceo Artistico Frattini con il suo “non museo” : « I due piani della Villa storica diventeranno uno spazio museale di arte contemporanea – ha spiegato l’assessore Laforgia – Nella progettazione siamo stati affiancati da un collezionista privato di Milano che si è detto disponibile a collaborare nell’allestimento di mostre e a far girare le sue opere. Il recupero avverrà nel rispetto delle bellezze artistiche e architettoniche della dimora che manterrà sia i soffitti sia le vetrate di pregio».

L’assessore sottolinea il percorso artistico ideale che potrà così attraversare la città partendo proprio da Masnago per arrivare in centro con via Del Cairo e la Fondazione Morabndini e spingersi dalla parte opposto fino al Castello di Belforte dove sono in atto interventi di messa in sicurezza.

Il collezionista privato è Antonio Manca, imprenditore sardo di Nuoro, viaggiatore cosmopolita, appassionato da più di trentacinque anni fa da opere che esprimono una forte interazione con il futuro o la vena multietnica e internazionale.

30 ALLOGGI PER I BISOGNI ABITATIVI SOCIALI

Parte dell’ala moderna, attualmente occupata parzialmente dagli uffici comunali, verrà trasformata in mini alloggi a locazione calmierata da mettere a disposizione di quanti, pur essendo in difficoltà economica temporanea, non hanno diritto alle case popolari. In tutto saranno 23 appartamentini tra i 28 e i 56 metri quadrati a cui se ne aggiungeranno altri 7 in via Val Verde e in via Piatti: « In questo modo potremo rispondere anche alla richiesta che rientra tra i “bisogni abitativi sociali” previsti dalla normativa regionale – ha spiegato l’assessore Molinari – Quello che più mi preme sottolineare, però, è la restituzione alla città di un bene storico importante per la cittadinanza che, dopo anni di abbandono e degrado, tonerà al suo antico splendore».

PIAZZA FERRUCCI DIVENTA IL CUORE DI MASNAGO

Il progetto, inoltre, prevede anche una trasformazione del quartiere di Masnago: « Parte dei fondi, circa il 7% del totale, saranno destinati al parco della Villa che contiene specie arboree di pregio – ha commentato l’assessore Civati – Inoltre l’area si aprirà nel cuore del quartiere, su Pazza Ferrucci che diventerà il centro di Masnago, dando una fisionomia nuova».

VILLA BARAGIOLA E’ L’ULTIMO GRANDE CANTIERE CON I FONDI PNRR

Il recupero di Villa Baragiola, dunque, è l’ultimo dei progetti presentati dal Comune di Varese all’eterno del PNRR: « Ringrazio il personale degli uffici che ha lavorato con grande efficienza per assicurare tutti i passaggi necessari, superando anche gli ostacoli e la confusione di alcuni periodi – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – Mi auguro che in questo ultimo bando arrivino aziende del territorio varesino. È un’occasione storica, importante e mi auguro di poter condividerla con attori del territorio».