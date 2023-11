Entrano in un cantiere di Caronno Pertusella per rubare ma si trovano davanti gli operai. Un arresto

Un furto di attrezzi di cantiere si è trasformato in una rapina a Caronno Pertusella e si è concluso con un arresto, il recupero di parte della refurtiva e un altro malvivente in fuga.

I fatti si sono verificati ieri mattina (giovedì) nel cortile di un’azienda in ristrutturazione. I due, entrambi stranieri, si sono intrufolati nella proprietà privata mentre gli operai stavano lavorando in una zona distante dal mezzo.

Dopo essere saltati sul cassone hanno iniziato a razziare tutto quello che era presente ma i rumori hanno insospettito i lavoratori che si sono subito accorti delle presenze non gradite. Mentre uno chiamava il 112, gli altri cercavano di bloccare i malviventi che si allontanavano lanciando pietre, bottiglie e qualsiasi cosa gli capitasse a tiro.

Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno che è riuscita ad intercettare uno dei due ladri, tenuto occupato dagli operai. L’altro si è, invece, dileguato.

L’arresto eseguito in flagranza è stato, in seguito, sottoposto a convalida da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.