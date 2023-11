Esce di strada e finisce nel giardino di una casa, i Vigili del fuoco al lavoro a Viggiù con un’autogru

I vigili del fuoco della sede di Varese sono intervenuti ieri sera, alle 23.30, nel comune di Viggiù in viale Milano, per un incidente stradale.

Durante l’incidente, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo, sfondando la recinzione del giardino di un’abitazione e terminando la corsa su un prato. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un’autopompa, hanno prontamente messo in sicurezza l’automezzo incidentato e hanno estratto il conducente dall’abitacolo, per successivamente affidarlo alle cure del personale sanitario presente in loco.

Le operazioni di recupero del veicolo sono state effettuate questa mattina utilizzando un’autogru dei vigili del fuoco. Durante l’incidente, alcuni contatori del gas sono risultati danneggiati e sono stati successivamente ripristinati dalla società di gestione.