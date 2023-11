Escursione nella selvaggia Val Cannobina con il Cai Luino

«Ammiriamo il grande lavoro dei nostri avi e la loro dedizione nel costruire quei sentieri in pietra che percorriamo ancora oggi – raccontano dal Cai Luino -. Capolavori che ci permettono di raggiungere i loro luoghi di vita. Alpeggi e baite non mancano (Bronte e Bronte di Spoccia), alcuni ben tenuti altri abbandonati come la vita che allora regnava e che oggi possiamo solo immaginare. Boschi secolari di faggi, castagni e querce ci garantiranno ombra e foglie sui sentieri, che potranno essere scivolosi. La camminata ci permetterà di ammirare la selvaggia ed impervia Val Cannobina e capire la vita faticosa di un tempo. Bella nelle sue panoramiche, faticosa nelle salite e non meno nelle discese».

Tempo escursione h6.30 – Dislivello 800m – Difficoltà E con brevi tratti di EE – distanza km14 – escursione F3 (abbastanza faticoso)

Accompagnatori Enrico 3280676742 – claudio 3388595188

Ore 6.50 appuntamento posteggio piscine Luino

Ore 7.00 partenza

Si richiedono: abbigliamento e calzature adeguate. bastoncini consigliati. Pranzo al sacco e documento per l’espatrio valido

Percorso stradale: Luino, Zenna, Locarno, Brissago, Cannobio, SS631, superato Ponte di Spoccia si prosegue sulla destra fino a Spoccia. Pochi i posteggi. Escursione gratuita con condivisione spese auto Serve bollino per le autostrade svizzere.

Percorso a piedi: partendo da Spoccia (800 mt/slm – curioso e bello nelle sue case in pietra, nelle sue strette stradine, nelle fontane e nei rivoli d’acqua…) si risale attraverso boschi e pascoli su un montagna ripida, si attraversano ruscelli ricchi d’acqua, si cammina su sentieri battuti, a volte un po’ stretti. Si incontrano baite e vecchi pascoli, la Cappella di Lego (1143 mt slm), si prosegue fino all’incrocio (Tre confini 1368mt slm) con la strada selvo forestale che ci porterà all’Alpe di Spoccia. Ci affacciamo sull’altro versante della montagna, perdiamo di vista il monte Zeda (2156 mt slm) che ci ha accompagnato fino ad ora con la sua imponenza e vediamo il lago Maggiore il monte Giove, il monte Fairone, il Limidario (2189 mt slm), le Rocce del Gridone (2155 mt slm). Raggiungiamo l’Alpe Spoccia (1565 mt slm) e poi, a breve, il bivacco dell’Alpe Quadra (1608 mt slm), il posto per la meritata pausa, il giusto riposo e per pranzare. Dopo la pausa si ridiscende dapprima sulla stessa strada selvo forestale, si supera l’incrocio dei Tre Confini e, poco dopo, si prende il nuovo sentiero camminando su sentieri in parte stretti, in parte poco più larghi. Discese importanti ci accompagnano per buona parte del ritorno.

Per iscriversi: la richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 13 novembre ore 8 a venerdì 17 novembre alle 18, la quale provvederà a dare conferma di partecipazione. Sabato, domenica e giorni festivi iscrizioni chiuse. Le escursioni sono gratuite per i Soci CAI di ogni sezione nazionale mentre per i non Soci è obbligatorio aderire alla assicurazione dal costo di 12 euro al giorno. Si comunica che la partecipazione alle escursioni con l’affiancamento di cani che devono essere sempre portati a guinzaglio corto.

In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione, inviare un WhatsApp ad uno dei recapiti degli accompagnatori citati sopra.