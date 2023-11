“Eventi in Jazz”: gran finale con il sassofonista Claudio Fasoli

Dopo i tre concerti di Busto Arsizio e quello della scorsa settimana a Castellanza, sempre nel Varesotto, si concluderà venerdì 17 novembre la nuova edizione di “Eventi in Jazz”, la rassegna organizzata dall’imprenditore discografico Mario Caccia, titolare dell’etichetta Abeat Records, con il contributo dei due Comuni lombardi coinvolti.

Afferma Mario Caccia, direttore artistico della manifestazione: «Anche quest’anno abbiamo allestito un programma diversificato e originale, ma sempre puntando sulla qualità e invitando alcuni dei jazzisti e dei gruppi più noti e stimati, tra cui il batterista Gianni Cazzola, il pianista e compositore Enrico Pieranunzi e una band di culto come il Banco del Mutuo Soccorso, senza dimenticare due formazioni in grande ascesa come i Manomanouche e i Sugarpie and The Candymen. Scelte apprezzate dal pubblico, che ci ha seguito con attenzione, affetto e grande partecipazione».

Il sassofonista e compositore Claudio Fasoli sarà il protagonista assoluto, venerdì 17 novembre, dell’atto conclusivo della rassegna, in programma al Cinema Teatro Dante di Castellanza (inizio concerto ore 21; ingresso 10 euro; prevendita on line su www.biglietti.store). Fasoli, uno dei più apprezzati sassofonisti della scena jazz internazionale, sarà affiancato per l’occasione dai musicisti con i quali ha lavorato negli ultimi vent’anni. Classe 1939, dotato di uno stile personale e riconoscibile e di un’invidiabile vena prolifica, Fasoli è ancora oggi un artista in pieno fulgore creativo, amato da pubblico e della critica specializzata: non a caso, nel 2021, con l’album “Next” (pubblicato da Abeat Records), si è aggiudicato il Top Jazz, il referendum indetto dalla rivista Musica Jazz, per il migliore disco dell’anno e si è classificato al secondo posto come miglior musicista italiano. Tra le sue tante collaborazioni spiccano quelle con jazzisti del calibro di Lee Konitz, Kenny Wheeler, Palle Danielsson e Giorgio Gaslini, solo per citarne alcuni. Indelebile è poi il ricordo degli anni fusion-progressive con i Perigeo, fondati assieme a Franco D’Andrea, Giovanni Tommaso e Bruno Biriaco. Sul palco del Cinema Teatro Dante di Castellanza, a ripercorrere, insieme a lui, la sua lunghissima carriera interverranno i tanti colleghi che lo hanno accompagnato negli ultimi due decenni di attività (i pianisti Mario Zara e Michelangelo Decorato, i chitarristi Simone Massaron e Michele Calgaro, i contrabbassisti Yuri Goloubev e Tito Mangialajo Rantzer e i batteristi Marco Zanoli, Stefano Grasso e Gianni Bertoncini), sottolineando i passaggi e le evoluzioni stilistiche che hanno contraddistinto la sua inesauribile ricerca musicale.

