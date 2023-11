Eventi per bambini nel weekend del 10, 11 e 12 novembre tra Varese e provincia

Torna il sole nel fine settimana dal 10 al 11 novembre. In città è l’occasione per festeggiare l’inaugurazione dei nuovi giochi dei giardini estensi e qua e là si celebra con San Martino, l’inizio del periodo più buio dell’anno da illuminare con piccole lanterne.

In programma per i bambini anche spettacoli ed escursioni e ultime occasioni nelle librerie per partecipare a #ioleggoperché, la maratona solidale che promuove la lettura tra bambini e ragazzi ampliando le biblioteche scolastiche

EVENTI

VARESE – Riciclattoli e laboratori alla Festa per l’inaugurazione della nuova area giochi dei Giardini Estensi sabato 11 novembre dalle ore 14.30 – L’evento

TRADATE – L’EcoPlanetario del Parco Pineta domenica pomeriggio propone ai piccoli astronauti un viaggio In volo tra le stelle d’autunno – Come partecipare programma

FAGNANO OLONA – Le sezioni Anpi della Valle Olona scendono in piazza per dire NO alla guerra, chiamando tutti a partecipare ad una marcia della Pace domenica 12 novembre, con partenza e arrivo ai Calimali – Tutte le informazioni

PORTO CERESIO – Domenica il lungolago si trasforma in una piccola Hogwarts con il mercatino a tema Harry Potter – Leggi qui

ANGERA – Sabato pomeriggio e domenica mattina nel centro storico in via Mario Greppi c’è “Il Risveglio delle streghe”, con mercatino a tema, vari spettacoli e laboratori per bambini – Leggi di più

VARESE – Si intitola L’antica arte del kamishibai la mostra in corso in sala Veratti, tra butai di Chicco Colombo e workshop di pedagogia, sino al 20 novembre da mercoledì a domenica, ore 10 – 13 e 14.30 – 19 – Leggi qui

ANGERA – Domenica 12 novembre alle 17 inaugurazione del nuovo percorso museale Nuove generazioni al museo, fruibile con audioguide costruite valorizzando le voci dei bambini di Angera per una narrazione nuova e decisamente originale dei tesori del Civico Museo Archeologico – Leggi di più

SCUOLE – Fino a domenica 12 novembre 2023 torna #ioleggoperché. Chiunque può andare in libreria e donare un libro alla scuola scelta e promuovere così la lettura tra bambini e ragazzi – Scopri come donare

SAN MARTINO

CUASSO AL MONTE – Domenica alle ore 17.30 si rinnova il tradizionale appuntamento di associazione On e Fondazione Giacomo Ascoli per la Lanternata di San Martino nei boschi dell’Alpe Tedesco – La locandina

CASSANO MAGNAGO – Sabato pomeriggio al Bosco dei curiosi un laboratorio per costruire le lanterne di San Martino da utilizzare subito nella passeggiata serale nel bosco all’imbrunire – SOLD OUT

VARESE – Due giorni di festa per la trentatreesima edizione della Festa di San Martino. domenica pomeriggio trucabimbi, mercatino e attività per bambini. La somma raccolta sarà convertita in buoni spesa per le famiglie in difficoltà – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO – Centinaia di lampioncini illumineranno il borgo, a Caldana torna la Festa di San Martino. Viene rievocata la storia di San Martino, il soldato generoso che, per aiutare una persona a ripararsi dal freddo, divise in due il proprio mantello – Tutte le informazioni

STORIE E SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Lo spettacolo Franco Frankenstein in scena al Teatro sociale di Busto Arsizio domenica 12 novembre alle 17 racconta di bullismo e discriminazione con attori, pupazzi e robot – Lo spettacolo

VARESE – Domenica pomeriggio, in occasione della Festa del Cinema Europeo, al Nuovo sarà proiettato Mavka e la foresta incantata, animazione ucraina ispirata a un’antica leggenda locale. L’evento fa arte della rassegna CinemaKids di Filmstudio 90 – Scopri di più

GAVIRATE – In biblioteca a Gavirate le letture di Betty Colombo. Sono attesi bambine e bambini per una mattinata a spasso tra le parole con letture e libri da vedere e ascoltare. Ingresso libero, non è necessaria la prenotazione – Tutte le informazioni

GIOCHI E LABORATORI

GALLARATE – Luoghi fantastici nel laboratorio del Maga per Glocal+: in occasione del Festival del Giornalismo il Museo propone l’attività “Cartoline da un mondo tutto mio” – Come partecipare

VARESE – La domenica dello Yak di Varese è un pomeriggio di creatività per bambini e ragazzi. Un evento gratuito all’insegna del gioco e della scoperta per preparare tutti insieme la prima stagione di teatro ragazzi – L’evento

CASTIGLIONE OLONA – Sabato 11 novembre a Castiglione Olona torna “La biblioteca in gioco”. La serata alternativa all’insegna del divertimento, della socialità e di un po’ di sana competizione è organizzata dal Comune e In Ludo Veritas – Tutte le informazioni

GITE ED ESCURSIONI

MALNATE – Sabato pomeriggio una nuova passeggiata alla scoperta del verde dietro casa con CaminaForesteUrbane che propone un’escursione dalle 14 alle 18 alla scoperta del Parco Valle del Lanza e Parco Cintura Verde Sud Varese a partire dai Mulini di Gurone – Scopri di più

CADORAGO – Sempre per il ciclo CaminaForesteUrbane sabato mattina c’è una’escursione alla scoperta del Parco del Lura a partire alle ore 9:30 il parcheggio del cimitero di Bulgorello (frazione di Cadorago). Il percorso si sviluppa lungo le piste ciclocampestri del Parco del Lura fino al Roccolo e ai boschi di Cermenate – Come partecipare

TRADATE – Tanti sentieri in natura da scoprire nella nuova domenica di Porte aperte al centro didattico scientifico del Parco Pineta – Scopri il programma

MAMMA E PAPA’

BESOZZO – La “lettera a una professoressa” in scena domenica al teatro Duse di Besozzo. Uno spettacolo che ripercorre il testo e le esperienze di don Milani e dei ragazzi di Barbiana con l’attore Nicola Tosi, la chitarra e la voce di Valentin Mufila e i disegni eseguiti dal vivo da Angelo Fiombo – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – A Travedona Monate la testimonianza di Agostino Burberi, allievo di Don Lorenzo Milani. Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani è ospite all’oratorio per portare la sua testimonianza, all’interno delle iniziative organizzate dall’associazione ICare nel centenario della nascita del sacerdote e maestro – Tutte le informazioni

PER TUTTI – Il fine settimana si tinge di rosso Glocal con tanti appuntamenti del Festival del Giornalismo. Al via i festeggiamenti per i trent’anni di Filmstudio 90, lucine, eventi e solidarietà per celebrare la festa di San Martino – Cosa fare nel weekend