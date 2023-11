Eventi per bambini nel weekend del 17, 18 e 19 novembre tra Varese e provincia

Feste, eventi e cortei celebrano i bambini e i loro diritti in questo fine settimana in vista della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ricorre in tutto il mondo lunedì 20 novembre.

In programma anche laboratori, spettacoli, nuove piantumazioni ed escursioni nei boschi dietro casa di giorno, di notte e persino tra le stelle.

EVENTI

VARESE – Mille bambini delle scuole primarie in marcia per la Pace venerdì 17 novembre dalle 10 alle 11 per le vie del centro per celebrare la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia con la 17^ Marcia diritto – La manifestazione

CASTIGLIONE OLONA – Giochi e creatività per la 10^ Giornata dell’infanzia tra sale e cortile del Castello di Monteruzzo nel pomeriggio di sabato con decine di attività ad accesso libero per bambini e genitori – L’evento

CARNAGO – Una festa con storie e laboratori e una Panchina bianca da inaugurare per la Giornata dei diritti dei bambini promossa dalla Biblioteca di Carnago nel pomeriggio di sabato 18 novembre dalle ore 15.30 – Il programma

TRADATE – L’EcoPlanetario del Parco Pineta domenica pomeriggio propone ai piccoli astronauti un viaggio alla scoperta del Sistema solare – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Sabato dalle 10 alle 17 al Museo del Tessile Educhiamo in città: i servizi educativi zerosei anni si presentano”, evento proposto e gestito dal Coordinamento Pedagogico Territoriale con gli stand di nidi, asili e scuole dell’infanzia, consulenze pedagogiche e attività per bambini – Leggi di più

VARESE – Si intitola L’antica arte del kamishibai la mostra in corso in sala Veratti, tra butai di Chicco Colombo e workshop di pedagogia, sino al 20 novembre da mercoledì a domenica, ore 10 – 13 e 14.30 – 19 – Leggi qui

STORIE E SPETTACOLI

GALLARATE – Sabato 18 novembre lo spettacolo Peter Pan degli Eccentrici Dadarò apre la stagione per ragazzi al Teatro delle Arti di Gallarate – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Mago Maghino e gli animali magici protagonisti dello spettacolo in programma al Teatro San Giovanni Bosco domenica 19 novembre alle 16 – Lo spettacolo

VARESE – Sabato 18 novembre alle ore 11 per I Sabati della Meraviglia alla Libreria degli Asinelli, la libraia Laura racconterà la fiaba dei fratelli Grimm Il Rugginoso, con la merenda dolce o salata del Wise Donkey Bistrot – L’evento

GIOCHI E LABORATORI

AZZATE – Sabato 18 novembre alle ore 10 la sede delle Mamme in cerchio è riservata ai soli papà con i loro figli per un nuovo appuntamento di Papà al tappeto. Partecipazione libera e gratuita – Leggi qui

VENEGONO INFERIORE – Per i bambini fino ai 10 anni, venerdì 17 novembre in biblioteca è in programma alle 16.45 la lettura della favola Alice Cascherina di Gianni Rodari, cui seguirà un laboratorio creativo a cura dei ragazzi dell’associazione Edera. L’indomani appuntamento alle 14.30, sempre in biblioteca con un laboratorio educativo per preadolescenti 9-14 anni “Alla ricerca del nome” – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Bambini alla scoperta del gelso con Storie di seta, la giocomerenda al Museo del tessile di domenica 19 novembre dedicata alla Festa dell’albero e alla Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia. Partecipazione gratuita con prenotazione – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Sabato 18 novembre alle 15 e alle 16.30la Biblioteca Comunale propone ai bambini tra 6 e 10 anni Bibliotecario per un giorno per far vivere ai bambini della scuola primaria un’esperienza da protagonisti con i libri – Leggi di più

GALLARATE – Sabato pomeriggio la biblioteca propone la lettura della fiaba “La vecchia Igea e gli amici del bosco con laboratorio e merenda senza glutine di Aic per bambini dai 3 ai 7 anni – La locandina

GITE ED ESCURSIONI

VARESE – Sabato 18 novembre appuntamento con il percorso alla scoperta di lavatoi e luoghi caratteristici tra Casbeno e Bobbiate lungo il sentiero che percorre parte del Parco Plis Cintura Verde Sud – L’iniziativa

VARESE – Al mercatino natalizio della Rasa sabato e domenica con la passeggiata collettiva “Lanterne erranti” promossa dagli amici di Bregazzana. Evento gratuito per i bambini con meno di 5 anni, e ridotto a 2,50 euro per i minori di 15 anni. Precedenza ai bambini per le lanterne – Scopri di più

CASTELLANZA – Sabato pomeriggio una nuova passeggiata alla scoperta del verde dietro casa con CaminaForesteUrbane che propone un’escursione nel Parco Alto Milanese con partenza alle ore 15 dalla Baitina, – Scopri di più

PARABIAGO – Sempre per il progetto CammniaForesteUrbane alla scoperta del verde dietro casa, sabato pomeriggio alle 14 Legambiente propone una passeggiata nel bosco di Arluno, con partenza dalla Cavetta del Signù – Come partecipare

TRADATE – Tanti sentieri in natura da scoprire nella nuova domenica di Porte aperte al centro didattico scientifico del Parco Pineta – Scopri il programma

MAMMA E PAPA’

AZZATE – Venerdì 17 novembre alle 20.45 l’incontro coordinato da psicologa ed educatrice apre Genitori in viaggio il nuovo spazio delle Mamme in cerchio per genitori di bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni. Partecipazione gratuita – Leggi qui

VARESE – Sabato e domenica per la Giornata dell’infanzia all’Iper Belforte è attiva La doppia spesa che fa bene al cuore per raccogliere prodotti per la cura dei bambini, abbigliamento infantile e articoli di cancelleria per il Villaggio del Fanciullo di Morosolo – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Sabato 18 novembre alle 20.45 al teatro San Giovanni Bosco andrà in scena lo spettacolo teatrale Invisibili, a cura della cooperativa Elaborando. La storia di un’adolescente, di suo papà e del suo educatore. Ma è anche l’intreccio delle loro famiglie – Leggi di più

VENEGONO INFERIORE – Sabato pomeriggio dalle 16.30 in biblioteca, l’associazione Nel Cuore del Paese svolgerà una dimostrazione di primo soccorso e rianimazione con “sweetheart” – Scopri di più

LAVENO MOMBELLO – Cinque laboratori sabato 18 novembre alle ore 10 per l’Open School della primaria Scotti di Laveno – Il programma

