Eventi per bambini nel weekend del 24, 25 e 26 novembre tra Varese e provincia

Rapunzel il musical e tanti spettacoli per bambini in questo ultimo fine settimana di Novembre che porta bambini e famiglie nel clima delle Feste con l’accensione dei primi grandi alberi di Natale nelle piazze e laboratori a tema. In programma anche giochi, wild camp e passeggiate in natura.

EVENTI

VARESE – Venerdì sera alle 18.30 si accende il grande albero di Natale in piazza Montegrappa con l’inaugurazione del mercatino natalizio allestito fino al 26 dicembre con giostrina illuminata, elfi, Babbo Natale e attività per i più piccoli nel weekeed – Il programma

SESTO CALENDE – È in programma per sabato pomeriggio l’accensione del grande albero di Natale sul lungo fiume in una giornata di iniziative che apre il periodo delle Feste – Leggi qui

GALLARATE – Sabato si accende l’albero di Natale a Gallarate. Insieme alle luminarie: un momento di festa accompagnato anche da un concerto in piazza Libertà – Tutte le informazioni

GALLIATE LOMBARDO – Domenica 26 novembre, dalle 9 alle 18, le vie del paese si animeranno con bancarelle di hobbisti, scultori, trampolieri e trucca bimbi per la 19^ edizione del mercatino di Natale di Galliate Lombardo – Tutte le informazioni

TRADATE – Nuovo Wild Camp Insubriparks sabato al Parco della Pineta per bambini e ragazzi dai 6 e 13 anni e le loro famiglie. Una giornata gratuita di esplorazioni, avventura e vita in natura, dalla costruzione delle tende all’accensione del fuoco – Come partecipare

TRADATE – L’EcoPlanetario del Parco Pineta domenica pomeriggio propone ai piccoli astronauti un viaggio alla scoperta di nebulose e buchi neri – Come partecipare

VARESE – Dal 19 novembre al 6 gennaio, per tutte le domeniche, Babbo Natale sarà al Sacro Monte. Di volta in volta, grandi e piccini, potranno trovarlo in un locale diverso del Borgo e trascorrere il pomeriggio tra lucine e prelibatezze. Tutte le informazioni

ANGERA – Sabato ad aprire la Festa Olandese sul lungolago l’arrivo del vaporetto con Sinterklaas. L’ evento è organizzato dall’Associazione Olandese per il Nord Italia in collaborazione con il Comitato Genitori di Angera – Leggi di più

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Rapunzel, il musical, in scena al Teatro di Varese il 24, 25 e 26 novembre in cinque repliche, regala un finale inaspettato grazie a una sorprendente madre Gothel, interpretata da Lorella Cuccarini – L’intervista a Rapunzel

BISUSCHIO -La nuova stagione teatrale a cura di Intrecci teatrali si apre con una Biancaneve tutta da ridere in scena domenica 26 novembre al Cinema Teatro San Giorgio con la compagnia Teatro Instabile Tsi di Aldo Sicurella – Lo spettacolo

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA – Lo spettacolo Storia di un palloncino, della Compagnia Stilema Teatro, in scena domenica 26 novembre alle ore 16.15 all’Auditorium di Maccagno per la rassegna Bim Bum Bam a cura di Progetto Zattera Teatro. Partecipazione gratuita – Leggi qui

SARONNO – Al Giuditta Pasta domenica pomeriggio c’è il debutto nazionale di “Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del Moscerino che voleva vedere il mondo e rese tutti felici” – Tutte le informazioni

VARESE – La rassegna CinemaKids, proposta da Filmstudio90 per le famiglie domenica pomeriggio porta al Cinema Nuovo di Viale dei Mille Paw Patrol, il film – La rassegna

MALNATE – Letture ad alta voce sabato mattina al Museo Realini di Villa Braghenti per bambini da 0 a 6 anni. Attività gratuita su prenotazione – Leggi qui

BAVENO – Sabato mattina la Biblioteca ospita i volontari di Nati per leggere per delle letture dedicate a bambine e bambini tra i 3 e i 6 anni d’età – Scopri di più

LABORATORI

GAVIRATE – Gnomi riciclosi e presepe da costruire con il materiale di scarto non convenzionale di Remida, al Chiostro di Voltorre dove tronano i laboratori creativi di Remida Natale – Come partecipare

ARCISATE – Doppio appuntamento ad Arcisate con i laboratori creativi di “LaBanda”: sabato 25 novembre in via Roma e domenica 26 novembre nell’area feste della Lagozza i bambini potranno creare splendide decorazioni natalizie in legno – I dettagli

GALLIATE LOMBARDO – Sabato pomeriggio la biblioteca apre ai bambini per un nuovo appuntamento di “Sulle ali della fantasia“, la rassegna con letture animate e laboratori a cura di Miriam Falischia – Scopri di più

ANGERA – Sabato 25 novembre alle 14:30 bambini e ragazzi sono attesi in biblioteca per scoprire “La meraviglia degli alberi” letture e laboratorio creativo a cura di Paola Zarini – Come partecipare

BESNATE – Sabato mattina la sala consiliare apre ai bambini per Magic in the air, il laboratorio bilingue con letture in inglese e italiano promosso da Banca del tempo e biblioteca – L’iniziativa

VARESE – Nel pomeriggio di domenica 26 dalle ore 15 alle 17 in tutti gli oratori della Comunità pastorale Beato Marzorati a san Fermo, Valle Olona, Biumo Superiore e Biumo Inferiore, i bambini avranno la possibilità di partecipare a in laboratorio di Natale con merenda – La locandina

GIOCHI

BUSTO ARSIZIO – Un weekend a tutto Lego al Museo del Tessile e della Tradizione Industriale che sabato e domenica ospita Busto Bricks, l’evento in cui giocare, creare e divertirsi con i mattoncini iconici – L’iniziativa

VARESE – Dal 24 al 26 novembre da Elledue Giocheria di Varese si gioca con i Sabbiarelli, un nuovo modo di sperimentare e creare con la sabbia dedicato ai bambini dai 3 ai 12 anni – Scopri di più

SOLARO – Domenica 26 novembre presso il centro sportivo Claudio Galli l’evento Cross del cuore. Gara podistica di 5 e 10 km, gara di mountain-bike di 20 o 10 km, gara di skating o pattinata a cronometro – Tutte le informazioni

LAVENO MOMBELLO – In piazza Matteotti, proprio in centro paese, è stata inaugurata la pista di pattinaggio che resterà aperta per tutto il periodo di Natale – L’articolo

GITE ED ESCURSIONI

CASTELLANZA – Passeggiata, castagne e vin brulè con “Camminaforeste urbane 2023” al Parco Alto Milanese. Sabato 25 Novembre alle 14.30 partenza dalla Baitina per una camminata da chiudere con la piantumazione di un albero di tiglio, tante castagne e vin brulè gratuito – L’iniziativa

TRADATE – Tanti sentieri in natura da scoprire nella nuova domenica di Porte aperte al centro didattico scientifico del Parco Pineta – Scopri il programma

CISLAGO – Domenica mattina l’Amministrazione Comunale organizza la pulizia dei boschi, per richiamare l’attenzione verso il degrado ambientale e sensibilizzare ad adottare comportamenti ecologicamente corretti – Leggi di più

MAMMA E PAPA’

VARESE – Lo sport contro il disagio giovanile al centro dell’incontro promosso dalla Uisp nel pomeriggio di sabato 25 novembre. Un momento di formazione per intercettare i primi segnali di malessere – Come partecipare

GERMIGNAGA – Sabato sera alle 21 al Teatro Italia va in scena Lettera a una professoressa e il babysitting per i figli degli spettatori è gratuito – I dettagli

VARESE – In città torna il “regalo sospeso” per portare il Natale in tutte le case. C’ la possibilità di acquistare un giocattolo, un libro, un oggetto di cartoleria o, perché no, un goloso panettone per chi queste cose le sogna ma non le può avere – L’elenco dei negozi che aderiscono

OPEN DAY – Sei in cerca della scuola giusta per tuo figlio? VareseNews dedica uno spazio speciale all’orientamento scolastico – Scopri gli open day in programma

