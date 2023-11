Faccia a faccia per l’Università: al centro Stoà di Busto un incontro per l’orientamento

Domenica 12 novembre, il Centro Giovanile Stoà (Via Tettamanti 4 a Busto Arsizio) offre la possibilità ai ragazzi delle superiori di confrontarsi per quanto riguarda la loro scelta universitaria. Questa è una decisione importante per e loro vite e cerchiamo di dare un supporto personale riguardo al loro futuro.

Dalle 16:00 alle 18:30 sarà infatti possibile confrontarsi con dei giovani di Busto Arsizio che frequentano diverse facoltà universitarie. La volontà è quella di creare un momento di confronto e dialogo tra giovani e adolescenti, per aiutarli nel loro orientamento universitario. In particolare, sono invitati coloro che frequentano la quinta, quarta e terza superiore e sono decisi o incuriositi a iniziare un percorso universitario.

Questo evento è un’occasione preziosa per chiedere in modo diretto e informale qualsiasi domanda, dubbio e curiosità, approfondendo anche le fatiche richieste e le prospettive lavorative delle diverse facoltà universitarie. Ci saranno tanti giovani disponibili a raccontare la loro esperienza e dare qualche prezioso consiglio riguardo la loro esperienza. Saranno presenti diverse esperienze universitarie ed è possibile iscriversi e fare richiesta di una specifica facoltà tramite questo link.