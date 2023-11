Fate le domande giuste e non abbiate paura di sbagliare. Alla Liuc maestri e allievi si confrontano

Non capita tutti i giorni di entrare in una biblioteca universitaria e trovare maestri (quelli con la emme maiuscola) e allievi dialogare tra loro. L’occasione, per la biblioteca Mario Rostoni dell’università Liuc di Castellanza, è stata la donazione della collezione Irso (Istituto di ricerca intervento sui sistemi organizzativi), contenente oltre tremila volumi, duemila riviste rilegate e il Centro di documentazione.

Chi ha assistito, per fortuna o per scelta, a quel confronto, ha potuto toccare con mano la meraviglia della trasmissione del sapere. Un passaggio difficile da realizzare senza uno spiccato senso di gratitudine e una buona dose di umiltà. E così il sociologo Federico Butera, presidente della fondazione Irso, e Alessandro Sinatra, professore emerito di Strategia e politica aziendale dell’Università Liuc, hanno discusso di modernità dei maestri e leadership con gli ex allievi Sebastiano Di Guardo e Carlo Salvato, oggi diventati rispettivamente manager e professore di successo.

È nella parola modernità che Sergio Luciano, direttore di Economy e Investire, chiamato a moderare il dialogo, trova la leva per innescare il confronto. «C’è una cesura epocale – dice il giornalista – generata dai social, i cui danni si devono ancora calcolare». La polverizzazione e la semplificazione del sapere operata dalle piattaforme digitali, contro il sapere ordinato e sedimentato nei libri e nelle pubblicazioni, è un bel match. «Un eccesso di informazione, equivale a non avere informazioni» rilancia Sinatra. Forse è proprio per questo che il ruolo dei maestri in un’epoca smaterializzata come la nostra è ancora più importante.

Fiducia, ascolto, generosità e passione per quello che si fa sono i fattori che modellano il rapporto maestro-allievo. «Avevo il diritto di sbagliare perché vivevamo in un ecosistema dove c’era un rispetto reciproco – dice Sebastiano Di Guardo – Io sono un manager che si appassiona ai problemi e prende decisioni. Non ho paura dell’errore. Con Butera all’Irso ho imparato una pratica professionale ibrida fatta di studio, ricerca e vicinanza ai clienti. È questo il grande dono che mi ha fatto».

Il professore ascolta l’allievo e annuisce. «Spesso il problema posto dal cliente – spiega Butera – era ignoto sia a Sebastiano che a me. Quindi si faceva una ricerca per inquadrarlo e arrivare a una soluzione».

Secondo Sinatra, una condizione necessaria per esercitare il ruolo di maestro è che l’allievo sia intelligente. «L’importante è che faccia le domande giuste – dice il professore emerito – Se poi questa chimica funziona lo si vede dai risultati e dalla carriera».

Salvato, come altri allievi di Sinatra presenti tra il pubblico, riconosce al maestro una serie di qualità: dalla autonomia alla generosità, dalla ricerca del confronto all’etica. «Il maestro ti dice come fare le cose e non cosa fare – sottolinea il docente di Strategia e imprenditorialità della Bocconi -. Il professor Sinatra mi ha insegnato a essere generoso, perché alcuni lavori di sintesi sono importanti per chi fa accademia. Ha messo a disposizione il proprio network di conoscenze e non mi ha mai imposto un suo libro, spronandomi sempre a fare le cose che potessero migliorarmi. Poi un giorno mi ha preso da parte e mi ha detto: “Ti hanno cercato da un altro ateneo, vai”».