Febbri di stagione e vaccinazioni: se ne parla su Radio Missione Francescana

Nuovo appuntamento con la medicina sulle frequenze di Radio Missione Francescana: venerdì 10 novembre alle ore 11.10 sarà ospite dell’emittente varesina il dottor Aurelio Sessa, specialista in medicina interna, membro della Società italiana di medicina generale e direttore medico della clinica Isber di Varese.

L’intervista al dottor Sessa sarà incentrata sul tema “Dalle febbri di stagione alle vaccinazioni” e verrà condotta da Giorgio Dini e Luigi Rusconi. Chi non potesse seguire il programma in diretta può usufruire della replica, in onda domenica 12 novembre alle ore 16.

Le frequenze di RMF:

– 94,6 da Varese fino a Busto Arsizio, parte sud della provincia.

– 91,7 per la città di Varese e comuni limitrofi.

– 88,5 in Valceresio.

– 90 per la zona compresa tra Rancio Valcuvia – Laveno – Intra – Besozzo – Gavirate.

– 91,4 per la zona sud del Lago Maggiore – Laveno – Sesto Calende – Varese.

– 89,55 per la zona nord del Lago Maggiore – Laveno – Luino.

La radio è a disposizione in streaming via internet CLICCANDO QUI.