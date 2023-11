Federcasse e sindacati di categoria: un’ora di retribuzione a sostegno delle comunità toscane colpite dall’alluvione

Federcasse e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali del Credito cooperativo (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Ugl Credito) hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta con la quale si invitano i collaboratori del Credito Cooperativo a donare un’ora di retribuzione a sostegno delle comunità toscane colpite dalla recente alluvione.

Federcasse invita altresì le diverse realtà di sistema a contribuire per importi equivalenti. Nei giorni scorsi Federcasse e la Federazione Toscana delle Bcc – in accordo con le Bcc particolarmente coinvolte sul territorio (Banca Alta Toscana, Chianti Banca, Banco Fiorentino) – avevano lanciato una raccolta fondi nazionale, per venire incontro alle necessità concrete segnatale dalle Bcc del territorio.

A tal fine, la Federazione Toscana delle Bcc ha aperto un conto corrente dedicato (il c/c n. 32017 presso Bcc Iccrea Banca, intestato alla stessa Federazione Toscana, con causale: emergenza alluvione toscana 2023 – IBAN: IT27G0800003200000080032017).

La Federazione Toscana delle Bcc, anche attraverso il coinvolgimento di un proprio comitato consiliare, sulla base delle concrete necessità che saranno segnalate dalle singole associate, attuerà tutte le iniziative ritenuti utili e funzionali ai cittadini, alle imprese e alle istituzioni dei territori colpiti.