Fermato in macchina con pistola, Rolex e contanti: arrestato un 33enne a Varese

Nella serata di lunedì 20 novembre, un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Varese ha portato all’arresto di un cittadino albanese di 33 anni per detenzione abusiva di arma da fuoco e possesso di beni di dubbia provenienza.

Durante un servizio ordinario di controllo del territorio, una Volante della Questura ha notato due individui dal comportamento sospetto, fermi a bordo strada. Gli agenti hanno deciso di intervenire, eseguendo un controllo d’iniziativa. Uno dei due soggetti è stato subito riconosciuto come pregiudicato, precedentemente arrestato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e lesioni a un Pubblico Ufficiale.

Durante il controllo, l’altro individuo ha iniziato a mostrare segni di nervosismo, attirando ulteriormente l’attenzione degli agenti. Questi ultimi hanno quindi esteso il controllo anche al veicolo dell’uomo, dove è stata rinvenuta una pistola semiautomatica, illegalmente detenuta. L’arma è risultata essere compendio di un furto avvenuto il 16 novembre scorso in un’abitazione della provincia.

Nel corso della perquisizione, la polizia ha inoltre trovato e sequestrato un orologio Rolex e un’ingente somma di denaro contante, suddiviso in piccoli tagli. L’uomo non è stato in grado di fornire spiegazioni soddisfacenti sul possesso di questi beni.

Alla luce delle evidenze raccolte, l’individuo è stato accompagnato in Questura e successivamente associato alla Casa Circondariale di Varese.