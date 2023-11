Festa di fine anno per gli amanti del motocross con “I Love MX Park Gorla”

Appuntamento con i grandi nomi del motocross italiano, domenica 19 novembre, a Gorla Minore dove andrà in scena l’evento benefico “I Love MX Park Gorla”. Una festa di fine stagione aperta a tutti gli appassionati giunta alla 9a edizione e che permette ai piloti con licenza federale di “girare” insieme ai campioni ospiti.

Tra coloro che hanno già garantito la partecipazione ci sono piloti del calibro di Alessio “Chicco” Chiodi (tre volte campione del mondo), David Philippaerts (un titolo iridato), Alessandro Lupino, Davide Bernardini, Nicholas Lapucci, Filippo Zonta e tanti altri ancora.

Il paddock dell’impianto gorlese sarà aperto già al sabato pomeriggio (14-18,30) mentre domenica, giorno della manifestazione vera e propria, la prima apertura sarà tra le 6,45 e le 8. Dalle ore 8,45 cominceranno i turni sul tracciato: i piloti saranno suddivisi in cinque gruppi (2 dei quali di minicross per i più giovani) ognuno dei quali avrà a disposizione due sessioni mattutine e una pomeridiana. Dalle 15,45 la cerimonia di ringraziamento ai partecipanti.

L’ingresso per il pubblico è gratuito mentre i proventi delle iscrizioni saranno utilizzati per finalità benefiche. E a sostenere l’evento sono arrivati anche i saluti di Tim Gajser, il pilota sloveno che in carriera ha vinto cinque mondiali e che l’anno scorso fu la star della manifestazione: «Ho ricevuto l’invito ma quest’anno purtroppo non potrò essere presente: vi ringrazio e vi auguro tutto il meglio. Spero ci sia bel tempo e che sia un bell’evento: auguro a tutti i piloti buon divertimento».