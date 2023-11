Festa di Natale a Spazio Yak di Varese, per bambini e famiglie

Un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie per incontrarsi in teatro, ascoltare una storia e liberare la fantasia e la creatività

Arriva il Natale anche in Piazza de Salvo, e gli Yak si preparano per festeggiare! Un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie per incontrarsi in teatro, ascoltare una storia e liberare la fantasia e la creatività.

ORE 15.00 – SPETTACOLO TEATRALE “IL REGALO IMPOSSIBILE”

Di Susanna Miotto – Con Sofia Kretschel e Riccardo Trovato

Per tanti anni, la Slitta Zerouno è stata una delle preferite di Babbo Natale: aveva il compito di portare i regali impossibili, quelli destinati a tutte le creature bizzarre e un po’ spaventose che affollano le leggende natalizie: troll, orchi, krampus, folletti dispettosi e ragni giganti. Ma i tempi cambiano, e nel Natale di oggi non c’è più posto per le cose che fanno paura. La Slitta Zerouno è ormai un rottame, pronta per la discarica. Un’elfa, Demolitrice 05, è già pronta per portare a termine il suo compito. Ma nella slitta abita qualcuno… un elfo di nome Spicchio di Sole.

A SEGUIRE LABORATORIO CREATIVO

Ora tocca a noi creare un bel regalo! Cartone, nastrini, carta colorata, pennelli, pastelli, pennarelli e brillantini… tutto è pronto per costruire delle piccole scatole porta-biscotti. La forma? La decidete voi! Una stella di Natale? Un fiocco di neve? O anche… un mostro, perché no!

E PER FINIRE…

Merenda in compagnia!

FESTA DI NATALE PER BAMBINI E FAMIGLIE

VENERDÌ 8 DICEMBRE // DALLE 15.00 ALLE 17.00

Età consigliata: 6-13 anni

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata