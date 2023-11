Festa per i 26 anni della Protezione Civile Valtinella nella nuova sede rinnovata

Una domenica di festa, per inaugurare la nuova sede e festeggiare insieme i primi 26 anni di vita del Gruppo di Protezione Civile Valtinella.

A fare da padrona di casa la coordinatrice Rosalba Altieri, insieme ai volontari e ai sindaci di Barasso, Casciago e Luvinate, Lorenzo Di Renzo Scolari, Mirko Reto e Alessandro Boriani c’era anche il presidente del parco del Campo dei Fiori Giuseppe Barra.

«Senza di voi oggi vedremmo la nostra montagna decisamente più ferita», ha detto Barra, mentre Reto ha fatto i complimenti ai volontari e alla coordinatrice Altieri anche a nome dei colleghi primi cittadini per il grande lavoro a supporto della popolazione messo in campo ogni giorno dai volontari del gruppo.

La sede di via della Fontana è stata rimessa a nuovo, con nuovi locali, una centrale operativa all’avanguardia, spazi organizzati per il magazzino e per i mezzi a disposizione: sei mesi di lavori, finanziati da Regione Lombardia e portati a termine anche grazie al lavoro e al sudore dei volontari stessi.

La giornata è stata anche l’occasione per festeggiare il 26esimo compleanno del Gruppo di Protezione Civile Valtinella, fondato il 20 settembre 1997. Tra i fondatori che ancora oggi fanno parte del gruppo ci sono Umberto Bacilieri e Alberto Gaggioni, vicesindaco del Comune oltre che assessore alla Protezione Civile e coordinatore fino al 2019: «I tempi sono cambiati, oggi la Protezione Civile è decisamente più strutturata – spiegano -. All’inizio eravamo dei pionieri, con pochi mezzi sistemati alla buona, ma già allora eravamo in grado di fare tante cose. È la forza del nostro gruppo: essere capaci di fare squadra e risolvere i problemi, oltre che riuscire ad intervenire quando siamo chiamati in causa».

Rosalba Altieri ha ringraziato i volontari, 25 persone che vanno dal più giovane che ha 29 anni al più anziano che ne ha compiuti 79. La sede conta su un impianto fotovoltaico da 11 kilowatt, è riscaldata da una pompa di calore, è coibentata e isolata ed è stata sistemata per rispondere alle emergenze nella maniera migliore possibile.