Fiamme a Lumino nel pomeriggio di sabato, distrutto capannone industriale “tenete chiuse le finestre”

La Polizia cantonale comunica che oggi, poco prima delle 13.30 a Lumino in via Quatorta, è scoppiato un incendio all’interno di uno stabile industriale. In breve tempo, favorito a dal vento, il fuoco ha interessato buona parte della struttura.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, gli specialisti della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS) nonché i pompieri di Bellinzona e di Cadenazzo. Le fiamme sono state rapidamente circoscritte e non si registrano feriti.

A titolo precauzionale la polizia cantonale si raccomanda di tenere chiuse le finestre e di evitare di avvicinarsi all’area dell’incendio. Per consentire le operazioni di spegnimento – tutt’ora in corso e che richiederanno alcune ore – la strada Cantonale è chiusa e sono in atto deviazioni.