Fiba Europe Cup, ecco le nuove avversarie della Itelyum Varese

Una tedesca, un’olandese e una rumena: sono le avversarie della Itelyum Varese nel secondo girone di Fiba Europe Cup stilato nella tarda serata di mercoledì 22 al termine di tutte le gare della prima fase della competizione.

La squadra di Tom Bialaszewski, alle spalle del Goettingen nel girone I solo per differenza canestri, si è qualificata senza problemi: è stata la “seconda miglior seconda” dopo il Nymburk con un record di cinque vittorie e una sconfitta. Eliminata invece l’altra italiana, Brindisi, terza nel suo raggruppamento che si è concluso con sole tre squadre per il ritiro delle israeliane.

Per effetto delle varie classifiche quindi, la Itelyum è stata inserita nel Gruppo M e se la dovrà vedere “in ordine di apparizione” con i tedeschi del Chemnitz Niners, gli olandesi dello ZZ Leida e i romeni del CSU Oradea. L’esordio sarà mercoledì 6 dicembre in Germania contro la squadra che sulla carta è la favorita del girone: il Chemnitz (città che un tempo si chiamava Karl Marx Stadt) infatti è imbattuta dopo la prima fase e addirittura è in testa alla Bundesliga con un record di 7-1 davanti alle squadre di Eurolega (Alba e Bayern).

Poi la Itelyum avrà tre incontri casalinghi consecutivi (incredibile che la Fiba non riesca a fare un’alternanza in un girone con sole quattro squadre!) come già accaduto nella prima fase. Da Masnago passerà prima il Leida (mercoledì 13), poi l’Oradea (mercoledì 10 gennaio) e infine il Chemnitz (24 gennaio). Chiusura in trasferta per i biancorossi che voleranno nei Paesi Bassi (31 gennaio) e in Romania (7 febbraio).

La formula è semplicissima: le prime due di ogni girone accederanno ai quarti di finale e da lì in avanti si giocherà a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. L’impressione è che il Chemnitz sia la più forte del gruppo ma Varese ha la possibilità di giocarsi le proprie carte con le altre due avversarie.

Intanto Olivier Hanlan ha concluso la prima fase di Fiba Europe Cup da miglior giocatore per valutazione (24,6) e miglior assistman (9,0) mentre Willie Cauley-Stein è secondo miglior rimbalzista (10,4).