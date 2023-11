Fidelitycar Srl di Cuveglio cerca una figura impiegatizia da inserire in organico

Fidelitycar Srl, azienda leader nel settore Automotive, opera da ventanni nel settore garanzie auto usate e automotive e ricerca impiegato/impiegata da inserire nel proprio organico.

La sede di lavoro in presenza è a Cuveglio (VA), sarà previsto un contratto full-time con orari ufficio dal lunedì al venerdì.

Si ricerca, come via preferenziale, l’esperienza nel settore garanzia auto o nel mondo dell’automobile in generale.

Fondamentale conoscenza di tutto il pacchetto office, buona dialettica telefonica e capacità di scrittura per redigere lettere commerciali.

Annuncio rivolto a candidati ambosessi (D.Lgs 198/2006)

Si prega di inviare il proprio curriculum a info@fidelitycar.it