Figlie e Fuori da qui, a Festival Glocal i podcast che sanno emozionare ed informare

Immaginate di avere 30, 35 anni. Di avere un lavoro, un marito, una moglie, una figlia o un figlio. E immaginate di scomparire. Per sempre. È successo a migliaia di persone, giovani donne e giovani uomini, in Argentina, alla fine degli Anni Settanta, non tanti anni fa. Oppositori del regime della Giunta Militare Argentina fatti sparire con metodi atroci, lanciati nel vuoto dagli aerei in volo sul mare, torturati e uccisi nelle stanze dei centri illegali di sequestro e mai più tornati dai propri cari.

Ne parleranno a Festival Glocal Sara Poma e Sofia Borri, che hanno realizzato il podcast Figlie, una serie Rai Play Sound prodotta da Chora Media. Un racconto forte e dolce allo stesso tempo, che narra della volontà di ritrovare le proprie radici, di conoscere due madri andate via troppo presto, con sullo sfondo, ma sempre presente e potente, il dramma dei desaparecidos argentini. Un vero e proprio viaggio fatto con la voce per elaborare e raccontare il proprio lutto materno, riflettere sulla natura di un dolore che ha accompagnato entrambe, Sara e Sofia, seppur in maniera diversa, per tutta la loro vita adulta.

Con Chora Media si parlerà anche di Fuori da qui, un altro podcast, la rassegna stampa settimanale di Chora News, che racconta e approfondisce notizie “fuori dalla bolla”, per chi vuole aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi. Fuori da qui è per chi ha uno sguardo curioso sul mondo e vuole capire di cosa si discute fuori dei nostri confini.

Il panel di Glocal, a cura di Chora Media, si intitola “Fuori da qui per un giornalismo, tra storie e storia, che esca dalla bolla“ e l’appuntamento è per sabato 11 novembre, alle 11, alla Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese. Sono previsti crediti per i giornalisti.

Ne parleranno Francesca Milano, Head of Chora Live, Chora media, Sara Poma e Sofia Borri, autrici di “Figlie”, Simone Pieranni, conduttore di “Fuori da qui” autore dei podcast “Taiwan: perché” e “Altri Orienti” e Marco Giovannelli, direttore di VareseNews.

Figlie è prodotto con Rai Play Sound. Argentina 1978. Silvia è una donna di 35 anni, una architetta che si oppone alla dittatura, quando viene sequestrata dai militari insieme a sua figlia, Sofia, che ha solo due anni. Da quel momento, madre e figlia non si vedranno mai più: Sofia verrà riconsegnata ai nonni poco dopo il sequestro, mentre Silvia diventerà una dei 30.000 desaparecidos che non hanno fatto più ritorno a casa. Milano, 2022. Sofia, cresciuta in Italia, incontra Sara Poma. Le due donne scoprono di avere un’urgenza comune: quella di elaborare e raccontare il proprio lutto materno. All’incontro parteciperanno le due protagoniste di questo podcast: Sara Poma, Head of Branded Content e autrice di Chora Media e autrice del podcast Figlie, Sofia Borra, Presidente, Piano C e protagonista del podcast “Figlie”.

(Foto sopra dal canale Instagram di Sara Poma)