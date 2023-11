Fito-Consult festeggia la Giornata degli alberi e li ringrazia con quattro progetti

Il 21 novembre ricorre la Giornata Nazionale degli Alberi e come ogni anno, Fito-Consult celebra la ricorrenza con iniziative a favore degli alberi e del verde.

Quest’anno sono quattro i progetti messi in campo che coinvolgeranno tutta la squadra di Fito Consult e diversi soggetti: «Festeggeremo gli alberi, non parlando, ma lavorando tutti noi, nessuno escluso, per loro. Una giornata simbolica di lavoro volontario del nostro team spesa per gli alberi, per ringraziarli del lavoro quotidiano che fanno per noi. Il nostro intervento ha anche una valenza educativa e sociale: ecco perché poniamo attenzione all’educazione delle giovani generazioni e a chi è più fragile e bisognoso di contatti con la natura».

In cantiere quattro iniziative di lavoro volontario e gratuito per curare aree e alberi che necessitano di interventi.

Tocca gli alberi

La prima iniziativa è stata intitolata “Tocca gli alberi”. Domenica 19 novembre dalle 15 alle 17 al parco Don Guanella in località Barza di Ispra, Daniele Zanzi mostrerà le meraviglie botaniche e paesaggistiche di un giardino magico, poco conosciuto perché privato: i 100.000 mq. del Parco della Casa Don Guanella a Barza di Ispra.

Nel pieno dei colori autunnali, che rendono questa oasi unica e superba, si potrà ammirare – e conoscerne le peculiarità e le storie – il maestoso filare dorato di ginkgo, i faggi centenari, il grande tiglio, le più grandi olea fragrans della provincia, le collezioni di magnolie e aceri, gli alberi delle lanterne e si passeggerà nel Giardino biblico, tra piante esotiche ed inusuali.

Ingresso libero e gratuito. Famiglie e bambini ben accetti. Parcheggio interno.

Il verde ricordo

«Siamo molto orgogliosi di dare in questa giornata il primo colpo di piccone a “Il verde ricordo”, un grande progetto per la casa di riposo Fondazione Molina di Varese, che ci terrà impegnati per i prossimi mesi fino alla sua conclusione e, negli anni a venire, nella sua manutenzione, il tutto a titolo gratuito come dono alla comunità e a chi è più fragile e vulnerabile- spiega Daniele Zanzi, titolare di Fito Consult – Dopo averlo progettato, realizzeremo su di un’area di 1000 mq. un giardino per malati di Alzheimer: un giardino con specie vegetali che possano stimolare la sensibilità dei pazienti, aree di riposo con alberi, orti terapeutici, percorsi con fiori della memoria, pergolati colorati. Un giardino dedicato ai più fragili che avranno finalmente la possibilità di passare ore all’aperto a contatto in piena sicurezza e con la bellezza della natura, tra alberi e i fiori, nella certezza che stimoli tattili, visivi, olfattivi e motori potranno avere effetti terapeutici benefici sui malati».

I lavori inizieranno proprio il 21 novembre (dalle 8 alle 17) in occasione della Giornata degli alberi. E’ ben accetto in questa giornata il contributo di volontari che, sotto la guida dei professionisti di Fito Consult, avranno anche modo di imparare, lavorando, le corrette tecniche di formazione di un giardino.

Gli studenti sono la nostra speranza

Sempre il 21 novembre dalle 9,30 alle 10.45 nel parco storico della Scuola europea di Varese, in via Montello, sarà messo a dimora un albero commemorativo nel giardino antistante la scuola primaria. «E’ in programma anche una lezione di botanica per far conoscere ai giovani studenti gli alberi del parco in cui studiano, fanno ricreazione e si formano come adulti coscienti e responsabili nei confronti dell’ambiente in cui vivono e vivranno. Una lezione itinerante di botanica, ma soprattutto di vita», aggiunge Daniele Zanzi.

L’iniziativa è aperta agli studenti, agli insegnanti e ai collaboratori della Scuola europea.

Manutenzione del verde a Fogliaro

Martedì 21 novembre dalle 8 al tramonto, una squadra di Fito- Consult darà una bella sistemata agli spazi verdi della casa parrocchiale e dell’oratorio della chiesa di San Giuseppe a Fogliaro, luogo educativo e di ritrovo per giovani e residenti.

La chiesa, dall’inusuale pianta esagonale, e l’annessa casa parrocchiale, il campetto di calcio e un giardino d’ingresso composto da una magnifica

scalinata in sasso contornata da oleandri sonio attorniati da una quinta di cipressi italici ormai centenari, da aiuole con rose, azalee e nandine e da siepi di ligustro.

«Il 21 novembre ci prenderemo cura di tutta questa ricchezza naturale, riordinandola e sistemandola, perché il verde non va solo inaugurato, va poi mantenuto correttamente». Anche per questo evento sono ben accetti i contributi e il lavoro di volontari che potranno impegnarsi con il team di Fito – Consult.