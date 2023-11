Forus e i guai della piscina Manara in commissione a Busto Arsizio. Ultimatum del sindaco

Tutti contro Forus, la società che gestisce l’impianto per il nuoto di via Manara, da ormai troppo tempo in uno stato di decadimento tale da costringere l’amministrazione comunale a convocare i gestori in commissione Sport. Da mesi la gestione della manutenzione della piscina è al centro di feroci pole

Il momento chiave, dopo mesi di silenzi da parte del sindaco Emanuele Antonelli sulla vicenda, è arrivato martedì sera in commissione e ha avuto il sapore della resa dei conti. Davanti al fuoco di fila delle critiche e delle lamentele di di diversi consiglieri, in primis Emanuele Fiore che aveva chiesto personalmente la convocazione della commissione, c’erano la responsabile di Forus per la Lombardia, Noelia Mazzarracin, e l’avvocato di Forus Fabrizio De Risi (e questa pure è una particolarità, ndr).

Vasche sporche, bagni rotti, manutenzione delle vasche al lumicino con una perizia di un’azienda specializzata che è impietosa, sporcizia. Mazzaracin ha assicurato miglioramenti che – a suo dire – si stanno già vedendo mentre il legale assicura l’esistenza di non meglio precisati progetti che porteranno ad un miglioramento della situazione.

Sbotta l’opposizione, sbotta la maggioranza e perdono la pazienza anche il sindaco Antonelli, che ha dato un mese (e qualche giorno in più se serve davvero) alla società per riportare la piscina a livelli accettabili, mentre l’assessore allo Sport Artusa annuncia che verranno applicate le penali dopo aver visto la relazione (datata 3 novembre) pervenuta ai suoi uffici: «Abbiamo fatto diversi sopralluoghi, anche a sorpresa, abbiamo dialogato più volte per risolvere i problemi ma ora basta».

Per gli utenti, che da mesi lamentano carenze una dietro l’altra, non sono arrivate le risposte sperate e si profila ancora un mese di difficoltà sperando che portino ad un ritorno alla normalità.