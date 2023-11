Francesco Battaini alla guida del Malnate Basket: “Il bene dei ragazzi la nostra priorità”

Il 2023 è stato un anno importante per la società Malnate Basketball Bugs, da sempre una delle realtà con più iscritti a livello giovanile del Varesotto. In estate c’è stato un cambio dei vertici societari, con Francesco Battaini che ha preso il posto di Fabio Giani nel ruolo di presidente. È partito così un nuovo corso che porta avanti i valori migliori dello sport e che punta a migliorarsi sempre di più.

Battaini, 40 anni e da sempre malnatese, dopo aver militato da ragazzo nelle squadre di basket della città (Orma e Pallacanestro Malnate), si è riavvicinato alla società grazie al figlio che ha iniziato a frequentare il minibasket.

Come è iniziata questa avventura?

Ho sempre avuto una grande passione per questo sport e da quando ho accompagnato mio figlio, Fabio Giani ha tirato dentro me e altri genitori per l’organizzazione del minibasket. Nel 2022 ha iniziato a presentarmi l’idea di prendere il suo posto e dopo vari ragionamenti ho deciso di subentrare come presidente. Il mio mandato è iniziato ufficialmente nel luglio 2023, ma ufficiosamente dal 25 aprile, quando ho iniziato a seguire tutte le dinamiche per l’organizzazione della stagione nuova.

Insieme a lei ci sono state nuovi ingressi nell’organigramma

Abbiamo rinnovato tutto il consiglio. Il vicepresidente è Marco Sartori, dirigente Eleonora Mio, i consiglieri Diego Bonometti, Fabio Giani, Omar Meleleo, Loris Lunardi, Bortolo Guolo e Andrea Veronesi. Ho avuto la fortuna di avere al mio fianco delle persone veramente valide che mi stanno dando un ottimo supporto per portare avanti il nostro lavoro, aiutati anche da genitori collaborativi. La società è sana dal punto di vista economico negli ultimi anni ha lavorato bene costruendo una solida base sulla quale cerchiamo di portare avanti il buon percorso già avviato, cercando di migliorarlo ancora nei prossimi anni.

Qual è l’obiettivo della sua presidenza?

L’obiettivo non può che essere il bene dei ragazzi, che sono il nostro polmone. Cerchiamo di dare loro la migliore offerta possibile per giocare a basket, sin dai più piccoli. Vogliamo sponsorizzare sempre di più questo sport e da gennaio partirà un progetto al quale teniamo molto con le scuole primarie della città.

E la prima squadra come va?

Attualmente è in Seconda Divisione Regionale (la vecchia Promozione, ndr). Dopo la retrocessione dalla Serie D dell’anno scorso è stata confermata in buona parte L’allenatore è Paolo Marini che è anche il responsabile tecnico del settore giovanile. Cinque ragazzi sono di Malnate, gli altri vengono comunque dal nostro settore giovanile o da società con le quali abbiamo collaborazioni in corso. È una squadra molto giovane che però sta facendo bene.

Avete in essere diverse collaborazioni con altre realtà del Varesotto?

La più importante è con la Valceresio, un’altra società storica del territorio, con cui condividiamo diverse squadre giovanili. Inoltre c’è la Varese Basket School di Martino Rovera, con cui è partita una collaborazione con gli Under 15 Gold. Quest’anno abbiamo tre squadre in Gold: Under 15, Under 14 e Under 13.

Con Varese Basket School organizzerete anche il prossimo torneo internazionale a dicembre?

Sì, dal 7 al 10 arriveranno le squadre più forti d’Italia, tra le altre la Orange Bassano e la Stella Azzurra Roma, ma anche internazionali come l’Alba Berlino e la Escola Barca. Si tratta di un torneo riservato ai 2013 che ci vedrà partecipare con una selezione di Malnate e Valceresio. Noi ospiteremo diverse gare al palazzetto di via Gasparotto, dove si svolgeranno le finali.

Chiudiamo con qualche numero.

Il nostro minibasket, coordinato da Cristina Falasco, conta attualmente 130 bambini nati dal 2018 al 2012. Abbiamo poi una ottantina di ragazzi tra settore giovanile e prima squadra.