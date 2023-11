Franco Binaghi eletto segretario provinciale di Azione Varese

Presso la Sala Civica Giovanni Paolo II della Biblioteca Comunale di Somma Lombardo, si è svolto il

secondo congresso provinciale di Azione Varese.

Il nuovo segretario provinciale di Azione è Franco Binaghi, 68 anni, residente a Busto Arsizio, sposato e padre di una figlia, ex dirigente d’azienda e giornalista pubblicista. In gioventù è stato segretario a Busto Arsizio per il Partito Repubblicano Italiano. Ad inizio anni 2000 è stato per due mandati consecutivi consigliere provinciale per Forza Italia. Dopo un allontanamento dalla politica e una lunga carriera professionale, si è nuovamente candidato a Busto Arsizio nel 2021 a sostegno del progetto politico di Gigi Farioli.

La prima parte dell’evento è stata dedicata agli ospiti istituzionali. Sono intervenuti in molti, dalle istituzioni e dai partiti. Hanno dato un contributo al dibattito il Presidente della Provincia di Varese, Marco Magrini; il Sindaco di Somma Lombardo, Stefano Bellaria; il Sindaco di Varese, Davide Galimberti; il Sindaco di Gallarate, Andrea Cassani; il Coordinatore di +Europa Milano, Paolo Costanzo; il Presidente provinciale di Italia Viva, Salvino Reina; il Consigliere Comunale di Busto Arsizio, Gigi Farioli; il Commissario cittadino di Forza Italia Gallarate, Nicola Mussi; l’Assessore di Somma Lombardo ed esponente del PD, Francesco Calò; il Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, l’On. Andrea Pellicini. Per Azione, si sono succeduti gli interventi dell’On. Fabrizio Benzoni, Commissario Regionale; della Sen. Giusy Versace, Commissario Provinciale; della Sen. Maria Stella Gelmini, Vice-Segretario nazionale; dell’On. Giulia Pastorella, Vice-Presidente nazionale; di Massimo Vizzardi, Consigliere Regionale.

È seguita poi la presentazione della mozione da parte di Franco Binaghi, intitolata, programmaticamente, “Libertà e Riforme”, che ha indicato all’assemblea la direzione che il nuovo Segretario intende imprimere al partito in provincia di Varese. Nelle sue parole, Azione intende proporsi come “un pilastro di un grande fronte Repubblicano e Democratico, alternativo a populismi e sovranismi”. Le persone che si riconoscono nelle grandi culture europee sono oggi prive di rappresentanza perché schiacciate dagli estremismi” – ha affermato Binaghi. “La tradizione popolare, quella liberale, quella socialdemocratica, quella repubblicana hanno di fatto costruito l’Italia e l’Europa del dopoguerra e oggi si trovano, paradossalmente, prive di voce nel dibattito politico nazionale”.

Per questo, Binaghi guarda con simpatia e interesse ai movimenti e ai gruppi politici che con Azione condividono questo sconforto e questa voglia di cambiamento, con un forte radicamento nel progetto europeo.

«Ci interessa far accadere le cose, essere vicini ai temi sentiti dai cittadini, dalle associazioni e dalle realtà produttive, promuovere il buon governo a tutti i livelli ed essere una forza capace di attrarre e di unire, sulla base di proposte inclusive e critiche sempre costruttive», ha aggiunto.

A livello provinciale, le questioni aperte che Binaghi ritiene strategiche sono quelle legate a:

– Scuola ed Educazione;

– Sanità e Benessere psicologico;

– Sicurezza a 360°, a partire da prevenzione e contrasto del crimine, fino alla sicurezza ambientale.

«In particolare, per fare qualche esempio: nell’ottica di migliorare l’offerta sanitaria, siamo favorevoli al nuovo ospedale “per acuti” fra Busto e Gallarate. Per potenziare l’Istruzione Superiore, siamo favorevoli alla promozione delle ITS Academy e all’ipotesi di nuovi insediamenti universitari sul nostro territorio. Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, riteniamo fondamentale lavorare al rilancio dell’attività cargo, logistica e turistica dell’Aeroporto di Malpensa. Infine, per quanto attiene la sicurezza ambientale e degli

approvvigionamenti energetici, intendiamo promuovere la diffusione delle Comunità Energetiche e insistere

affinché si apra all’inclusione dell’energia nucleare all’interno del mix energetico a disposizione dei nostri cittadini e delle nostre imprese».

Insieme al Segretario, è stato eletto un Consiglio Direttivo composto da 34 membri provenienti da tutta la provincia, fortemente eterogeneo in quanto a genere ed età dei consiglieri, in linea con l’intento di Binaghi di rinforzare una comunità politica, coinvolgendo tutti e sfruttando al massimo le grandi competenze presenti all’interno del partito.

«Questo congresso rappresenta un punto di partenza, frutto di un bel lavoro di squadra che sono convinta donerà più forza e fiducia – ha aggiunto la Sen. Giusy Versace, commissario provinciale uscente -. Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati, i tanti amministratori e coordinatori degli altri partiti che sono intervenuti, insieme ad amici e colleghi che non hanno fatto mancare il loro supporto e rinnovo il mio augurio di buon lavoro a Franco Binaghi, uomo capace, che sono certa saprà fare sintesi e guidare la provincia coinvolgendo tutta la squadra».

«Oggi provo un grande soddisfazione: Varese, con l’elezione dei nuovi organi direttivi e del nuovo Segretario, può ripartire con nuova forza e cercare un sempre maggiore radicamento sui territori, concentrandosi sui temi e sfruttando le connessioni con il livello regionale e nazionale, per risolvere i problemi reali dei cittadini e dare finalmente una casa ai tanti che sono ancora in cerca di rappresentanza politica», ha concluso l’On. Fabrizio Benzoni, commissario regionale di Azione Lombardia.