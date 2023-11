Fuga di gas a Varese: evacuate le attività. Intervento dei vigili del fuoco in via Orrigoni

Un’emergenza ha scosso il centro di Varese questa sera (martedì 14 novembre) a seguito di una fuga di gas in via Orrigoni. I vigili del fuoco sono attualmente al lavoro per contenere la situazione e prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza pubblica.

La fuga di gas è stata segnalata nel tardo pomeriggio, e le squadre di emergenza sono state subito mobilitate. Per ragioni di sicurezza, la strada è stata bloccata e le attività commerciali e gli edifici circostanti sono stati evacuati. Questa misura precauzionale è stata presa per tutelare i cittadini e i lavoratori della zona. Al fine di garantire la sicurezza, una famiglia che risiede nello stabile interessato è stata temporaneamente evacuata su base precauzionale.

Sul posto è presente anche il personale dell’azienda incaricata della gestione delle tubature del gas, che sta lavorando a stretto contatto con i vigili del fuoco per identificare la causa della fuga e per porvi rimedio nel più breve tempo possibile.

Al momento, non sono stati segnalati feriti o danni materiali significativi, ma l’attenzione è alta. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione per garantire che il problema venga risolto senza ulteriori complicazioni.