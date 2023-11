Futura, primo stop: Perugia vince 3-0 la sfida ad alta quota

Si ferma a Perugia la marcia della Futura Busto Arsizio che, dopo sei vittorie e 18 punti, viene battuta nettamente in Umbria dalla Bartoccini Fortinfissi con il punteggio di 3-0 nella sfida al vertice del girone A di A2.

Le “Black Angels” operano così il sorpasso in classifica sulle biancorosse: 19 i punti delle perugine contro i 18 della formazione bustocca e di Messina, sempre più terzo incomodo di questa prima parte di stagione. Comunque positiva per la squadra di Amadio che proverà a risollevarsi fin dal prossimo incontro, con Soverato.

La Futura è riuscita a essere competitiva solo nel primo set quando Busto per due volte (con Furlan e Zanette) è riuscita ad agguantare la parità nelle battute finali della frazione. Poi un errore della stessa Zanette e un ace di Kosareva hanno chiuso il parziale sul 25-23. Nei set successivi invece Perugia ha limitato al massimo l’attacco biancorosso che ha avuto una sola atleta, Cvetnic, in doppia cifra con 11 punti. E anche al servizio le Cocche non sono riuscite a essere incisive. Dall’altra parte della rete le top scorer sono state Montano e Kosareva a quota 14.

Il secondo set è stato un monologo umbro con la Bartoccini che sale presto a +6 e vanifica anche i correttivi messi in atto da Amadio (25-18). Terza frazione ancora nel segno delle perugine che toccano il +7 sul 16-9 e poi allunga ancora sino al punto di Kosareva che vale il 25-16 e il 3-0.

«Partita giocata davvero bene da Perugia. Noi siamo mancati subito a partire dal servizio che è stato abbastanza deficitario – spiega Amadio – e di conseguenza Ricci con palla in mano è difficile da contenere. Questo aspetto ha condizionato un po’ tutto il corso della gara, anche a muro dove avevamo fatto bene fino a ora siamo stati fuori posizione e fuori tempo. Abbiamo fatto molta fatica su questi due fondamentali e di conseguenza tutto il resto del gioco ne ha risentito. Si riparte ora con una nuova settimana pensando a Soverato».