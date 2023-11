Gaia è la più votata: Casciago ha una nuova sindaca dei ragazzi

Una nuova sindaca per Casciago. È Gaia Cremascoli, abita a Morosolo, fa la 1B della scuola media di Casciago, ha una sorella che frequenta la 3B e come sport pratica il pattinaggio artistico. È stata eletta insieme al nuovo consiglio comunale. Non quello dei “grandi”, ma quello altrettanto importante dei ragazzi.

È stata presentata a Villa Valerio insieme al primo cittadino casciaghese Mirko Reto e all’assessore Caterina Cantoreggi: entrambi hanno fatto gli auguri di rito per questo compito alla nuova sindaca e al nuovo consiglio comunale dei ragazzi, sottolineando l’impegno e l’importanza di mettersi in gioco in prima persona. Sindaco e assessore dei grandi hanno anche invitato i ragazzi nel “vero” consiglio comunale, per vedere come funziona e per esporre le proprie istanze e i propri desideri.

Simpatico anche il saluto del predecessore di Gaia, Gabriele Tesser, arrivato alla fine del proprio mandato: anche lui ha augurato buon lavoro al nuovo gruppo, auspicando un miglioramento della scuola e del suo circondario. Vicesindaco è stato eletto Francesco Soldano.

Ecco tutti gli eletti del nuovo CCR di Casciago: Gaia Cremascoli (1B, sindaca), Francesco Soldano (1B, vicesindaco); Giorgio Formentini (2A); Lara Dal Prà (2A); Alexej Giovannini (1A); Carolina Pellino (2A); Matteo Borella (2B); Matteo Catania (2B); Tommaso Marnini (2B); Jordan Carminati (1A); Camilla De Girardi (1A); Giorgia Pisetti (2A).