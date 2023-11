Gallarate, sul campo del Csi l’impegno contro la violenza inizia da piccoli

Sabato 25 novembre in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, tutte le squadre ed i tesserati sono scesi in campo per dire No alla violenza sulle donne.

A Gallarate, sul campo del Centro della Gioventù in centro città, le squadre Under 10 del Cdg Cavaria e Cdg Blu di Gallarate sono scese in campo per affrontarsi nella sesta partita di campionato portando sulla guancia un segno rosso.

Uniti contro la violenza sulle donne, le squadre, i mister e i dirigenti hanno osservato un minuto di silenzio per Giulia.

Il presidente del CSI zona di Gallarate Marco Valvassori nell’occasione ha consegnato ai due capitani una fascia rossa con la scritta No alla violenza sulle donne. Tra l’applauso del pubblico i ragazzi si sono raccolti tutti insieme in gesto di solidarietà verso tutte le vittime.

L’invito ad un segno esplicito nella giornata del 25 novembre era arrivato direttamente dal Csi provinciale, guidato da Diego Peri.