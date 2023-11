Gemellaggio musicale tra le bande di Aosta e Capolago: concerto unico per Santa Cecilia

Aosta si prepara a una straordinaria celebrazione in onore di Santa Cecilia, patrona dei musicisti, con un concerto che unisce le forze della Banda municipale di Aosta e della Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago di Varese diretta dal maestro Giuliano Guarino. Organizzato con il sostegno dell’Amministrazione comunale, l’evento si terrà sabato 18 novembre alle 18 presso il Teatro della Cittadella dei Giovani.

Una delle novità di quest’anno è il gemellaggio musicale con la Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago di Varese. Questo legame culturale è nato durante la 26ª rassegna bandistica, quando la Banda di Capolago ha invitato quella di Aosta per un concerto che si è tenuto a settembre dello scorso anno a Villa Cagnola a Gazzada Schianno. L’iniziativa riflette uno scambio culturale che ha arricchito entrambe le comunità attraverso la condivisione della passione per la musica.

Il concerto si aprirà con l’esibizione della Banda di Aosta, diretta dai Maestri Rocco e Daniele Papalia, con il brano “Las Arenas”, un vibrante pasodoble per banda sinfonica scritto da Manuel Morales Martínez. Seguirà l’esecuzione della “Seconda Suite per banda militare” di Gustav Holst e, per concludere la prima parte, l’arrangiamento di Jay Bocook della “Symphonic Suite from Star Wars: The Force Awakens” composta da John Williams.

La seconda parte della serata vedrà la Banda musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago di Varese interpretare alcuni brani, tra cui “The Olympic Spirit” di John Williams, “La Bella e la Bestia” di Alan Menken, “Highlights from Chicago” di John Kander, “Superarbore” di Arbore/Mattone e “The Blues Brother Revue” nell’arrangiamento di Jay Bocook.

L’apice della serata sarà il gran finale, in cui le due formazioni bandistiche saliranno sul palco insieme per un’emozionante esecuzione congiunta di alcuni brani. Durante questo momento speciale, ci sarà uno scambio di doni tra le bande e la consegna della tradizionale medaglia d’oro ai musicisti della Banda Municipale di Aosta. Quest’anno, il prestigioso riconoscimento sarà attribuito a Giorgio Canazza, un musicista che ha contribuito con la sua passione e dedizione per ben 50 anni.