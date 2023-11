Gev del Parco Pineta e bambini in piazza a Vedano Olona per la Festa degli alberi

Mattinata “green” per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Silvio Pellico” di Vedano Olona, che oggi hanno celebrato in piazza San Rocco la Festa degli Alberi 2023.

Alla presenza del sindaco Cristiano Citterio e degli assessori Giorgia Adamoli e Carmen Ghiraldi, i bambini accompagnati dai loro insegnanti ed educatori hanno dato vita ad una coreografia ispirata alla giornata dedicata al verde e alle piante, in occasione della piantumazione di alcuni frassini in piazza San Rocco, in arrivo da un vivaio di Pistoia.

Sono stati esposti i cartelloni realizzati dagli alunni che hanno anche recitato brani tratti dal libro “Il guardiano dell’albero” di Myriam Ouyessad, con la favola di Isidoro e del suo seme da custodire, oltre a leggere propri pensieri sul tema. Presente anche una rappresentanza delle Guardie ecologiche volontarie che operano nella zona del Parco Pineta. Numerosi anche i genitori, e qualche nonno, presenti in piazza insieme ai bambini.

Ha partecipato all’iniziativa anche Lucia Spezzano, autrice del libro “La Redenzione””che sarà presentato (con la prefazione del sindaco Citterio) sabato 16 dicembre in Sala consiliare di Villa Aliverti alle 15, a conclusione della rassegna “Parole e immagin”” avviata nello scorso ottobre. La Casa Editrice Costruttori di Pace, che ha pubblicato anche “La Cascina dei Gobbi” della stessa autrice, è tra l’altro attivamente impegnata in progetti a distanza con la città e l’amministrazione municipale di Bogotà, in Colombia, per una sorta di gemellaggio all’insegna dei green e delle scuole.