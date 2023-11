Gevi Napoli – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

La Openjobmetis Varese prova ad aprire una striscia positiva in Serie A dopo il successo su Sassari. Sabato 11 novembre i biancorossi disputano un anticipo della 7a giornata facendo visita alla Ge.Vi. Napoli. Si gioca dalle 20,30 alla Fruit Village Arena (PalaBarbuto) e la partita sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog. #DirettaVN è offerta da Finazzi Serramenti e Confident e si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.