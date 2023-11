Già al lavoro i volontari per le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese

Sono già in preparazione le suggestive lucine natalizie del Sacro Monte.

A lavorarci su sono un pugno di volontari, per lo più residenti, ma attivissimi nel rendere piu bello il già bellissimo borgo di santa Maria del Monte a Varese per Natale: perciò si sono dati da fare con largo anticipo.

A segnalarlo, l’amministratore della pagina “Sacro Monte e campo dei Fiori” Livio Lonati, con un post e alcune foto.

«La forza lavoro non è numerosa per cui abbiamo incominciato a posizionare le prime lucine – avverte Lonati – Vi promettiamo comunque di non deludere le vostre attese». E noi ne siamo tutti certissimi.