Giochi e creatività per la 10^ Giornata dell’infanzia al Castello di Castiglione Olona

Anche quest’anno i bambini sono invitati a celebrare la “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” al Castello di Monteruzzo.

L’appuntamento con la 10^ edizione della Giornata dell’infanzia promossa come sempre dall’Amministrazione comunale in collaborazione con una ventina di associazioni ed istituzioni locali si svolgerà nel pomeriggio di sabato 18 novembre dalle ore 15 alle 19 tra sale e cortile del Castello.

Un pomeriggio interamente dedicato ai bambini, e alle loro famiglie per riflettere sui diritti dell’infanzia (celebrati in tutto il mondo il 20 novembre, anniversario della Dichiarazione dei diritti del fanciullo approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite), attraverso incontri, giochi, laboratori creativi, danze e tanto divertimento con attività rivolte a bambini di tutte le età e ai loro genitori, merenda inclusa per tutti

La festa si aprirà con la piantumazione di una pianta di biancospino, in omaggio a un altra ricorrenza importante, la Giornata dell’albero, che ricorre il 21 di novembre. Saranno i bambini, assieme alle guardie ecologiche volontarie, a mettere a dimora la nuova essenza, dando il via ufficialmente alla desta

Grande novità di quest’anno l’attività dell’Accademia Fly Team, con la loro mongolfiera didattica che darà la possibilità ai bambini di ammirare questo aeromobile e conoscere tutti i processi che gli permettono di volare.

Tutte le attività sono ad ingresso libero.

Quest’anno l’Amministrazione Comunale durante la Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza sostiene l’Associazione “Cuori Eroi – per bambini eroi”. Tutti coloro che parteciperanno all’iniziative e desiderano lasciare un contributo, il ricavato verrà destinato al sostegno della progettualità dell’Associazione.

L’edizione 2023 della “Giornata dell’Infanzia” è organizzata dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Istruzione con la partecipazione e collaborazione di: Centro Congressi Castello di Monteruzzo, I.C. Cardinal Branda Castiglioni, Amici di Castiglione (attività manuali), AnimazioneVarese (trucca bimbi), Arcadia Fly Team (mongolfiera didattica), Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica G. Battaini, Asilo Nido Comunale (pannelli tattili “Esperienze tattili”), Asilo Schoch (attività sensoriali), Baobab Coop. Sociale (burattini con le ali “Libertà di espressione”), Borgo dell’Insubria (avvicinamento al cavallo e all’asino “Battesimo della sella”), CIRFOOD Lombardia (merenda), Cuori Eroi, Genitori in Branda (giochi da tavolo e tangram in legno), Minù, Parco PLIS RTO e GEV – Guardie Ecologiche Volontarie, Pro Loco Castiglione Olona, Scuola Don Motta (sezione primavera “Sabbia cinetica e giochi sensoriali”), Restart (attività grafiche pittoriche), Spassosi Dance Studio (esibizione), Usborne Italia Be Curious (letture in inglese)